В Красном Селе Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз
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В Красном Селе Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз

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11 комментариев 11 комментариев
В Красном Селе Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз

ДТП произошло вчера на перекрестке Лермонтова и Свободы в Красном Селе. Водитель автомобиля Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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11 Комментариев
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11 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Ermolov K

Аккуратное, интеллигентное ДТП ! ))
Водитель «Жилетки» видимо решил взять на абордаж бензовоз, чтоб бензинчиком разжиться, хехе.)

Редактировалось 18 часов назад
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4
E_Lindros

тож самое сразу подумал, видимо для себя и Красного Села постарался. Не факт, что потом село не разжилось горючкой

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1
Shato

Ну вот как так. Даже если убрать знаки приоритета, то всё равно нужно опасаться и пропускать помеху справа. Нельзя же ехать постоянно думая, что ты на главное. То есть получается чувак просто ехал и ни о чем не думал….

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4
Мишаня 007

Оказывается из-за дураков на дороге перебои с бензином)))

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4
Vlad976

Дебил права купил

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2
Maverick652

-Эй, слышь! Бензин есть? А если найду?

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2
sanchess80

Пустые дороги, нет людей, скорей всего совсем раннее утро. Не проснулся еще водятел

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0
ua4frr

Ему похоже надо было прямо, но посмотрел он только в одну сторону, а когда увидел большого — как то не активно тормозил…вот и встретились по середине…кому то горючку не подвезли в итоге, что актуально, как ни когда…

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0
Nordman51

Вот что дефицит бензина с людьми делает.

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0
Bizon

#атака бензовоза

явно умысел на терракт

па ходу, у хохлов закончились английские дроны
перешли к использованию «живых торпед»

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0
slogic

А кто за рулем был? Ждал до конца ролика кто же все-таки выйдет осмотреть повреждения. Так и не вышел! ))

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