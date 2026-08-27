В Красном Селе Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз

ДТП произошло вчера на перекрестке Лермонтова и Свободы в Красном Селе. Водитель автомобиля Geely при выезде со второстепенной протаранил бензовоз. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
«Выехала со второстепенной дороги»: 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области
На трассе А130 в Малоярославецком районе 16-летняя водитель питбайка FX MOTO Y4 выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем Geely...
Аккуратное, интеллигентное ДТП ! ))
Водитель «Жилетки» видимо решил взять на абордаж бензовоз, чтоб бензинчиком разжиться, хехе.)
тож самое сразу подумал, видимо для себя и Красного Села постарался. Не факт, что потом село не разжилось горючкой
Ну вот как так. Даже если убрать знаки приоритета, то всё равно нужно опасаться и пропускать помеху справа. Нельзя же ехать постоянно думая, что ты на главное. То есть получается чувак просто ехал и ни о чем не думал….
Оказывается из-за дураков на дороге перебои с бензином)))
Дебил права купил
-Эй, слышь! Бензин есть? А если найду?
Пустые дороги, нет людей, скорей всего совсем раннее утро. Не проснулся еще водятел
Ему похоже надо было прямо, но посмотрел он только в одну сторону, а когда увидел большого — как то не активно тормозил…вот и встретились по середине…кому то горючку не подвезли в итоге, что актуально, как ни когда…
Вот что дефицит бензина с людьми делает.
#атака бензовоза
явно умысел на терракт
па ходу, у хохлов закончились английские дроны
перешли к использованию «живых торпед»
А кто за рулем был? Ждал до конца ролика кто же все-таки выйдет осмотреть повреждения. Так и не вышел! ))