В Петербурге водитель автомобиля поворачивал налево и сбил самокатчика
1

В Петербурге водитель автомобиля поворачивал налево и сбил самокатчика

Видеорегистратор
14 комментариев 14 комментариев
В Петербурге водитель автомобиля поворачивал налево и сбил самокатчика

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара в Петербурге. Водитель автомобиля BMW поворачивал налево и сбил самокатчика. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.

1
14 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
14 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Емеля

Ехал прямо и сбил самокатчика, а не поворачивал налево

Ответить
1
HoBomzh

на карасный

Ответить
1
Мишаня 007

БэМэВэ на красный — это классика!
А вот описание по поводу поворота налево, надо изменить!

Редактировалось 17 часов назад
Ответить
1
sanchess80

Не понимаю, откуда увидели красный то? Они вместе с региком поворачивали налево. Наличие широкой разделительной полосы посередине дороги никак не изменяет правила проезда перекрёстков.

Ответить
1
navigad

Чтоб народ поверил, он должен был со встречки поворачивать))

Ответить
0
kreator

Оба муфлона по кайфу гнали.

Редактировалось 22 часов назад
Ответить
0
ua4frr

Обои…да…да

Ответить
0
E_Lindros

да…обои лучше брать флизелиновые

Ответить
1
E_Lindros

😀 😀 😀 бемевод прямо ехал, уморы..
а так уже зае… эти двухколёсные длббы

Ответить
0
HoBomzh

прямо на карасный цвет

Ответить
0
Ermolov K

«Видео недоступно»…

Ответить
0
Vlad976

Два дебила это сила

Ответить
0
Ermolov K

БМВ головного мозга. К Хрону, на перевоспитание…Ведро сжечь.

Ответить
0
Nordman51

Отлично!

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Не справилась с управлением»: 5 человек пострадали в результате ДТП на перекрестке в Иванове

В Иванове на перекрёстке улиц Ташкентской и Станкостроителей произошло ДТП с участием двух автомобилей. 40-летняя женщина за рулём BMW X2 при...

«Не справилась с управлением»: 5 человек пострадали в результате ДТП на перекрестке в Иванове
422 просмотра
9
Подробнее
ЧП и ДТП Нижнего Новгорода

«Не убедился в безопасности маневра»: кроссовер опрокинулся на перекрестке в Арзамасе

ДТП произошло в Арзамасе на перекрестке улиц Ленина и 9 мая. Водитель кроссовера пытался повернуть налево, не убедился в безопасности маневра и...

«Не убедился в безопасности маневра»: кроссовер опрокинулся на перекрестке в Арзамасе
332 просмотра
3
Подробнее
ПДД

С полосы «только налево» можно ехать только налево: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге

ДТП произошло в районе улицы Руставели в Петербурге. По словам автора ролика, водитель забыл, что с полосы "только налево" можно ехать только...

С полосы «только налево» можно ехать только налево: два авто столкнулись на перекрестке в Петербурге
358 просмотров
6
Подробнее
ЧП и ДТП по Санкт Петербургу

Автомобиль сбил пешеходов в результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

20 августа вечером на Невском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина на Audi Q5 двигался на зеленый по набережной реки Фонтанки и на пересечении с...

Автомобиль сбил пешеходов в результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
640 просмотров
5
Подробнее
Аварии в России

В Новосибирске мотоциклист двигался на заднем колесе и столкнулся с автомобилем

19 августа на площади Ленина в Новосибирске мотоциклист двигался на заднем колесе и столкнулся с кроссовером Toyota Highlander, который...

В Новосибирске мотоциклист двигался на заднем колесе и столкнулся с автомобилем
561 просмотр
15
Подробнее
Автоновости

В России доступен корейский кроссовер по цене ниже «китайцев»

В последнее время на российском автомобильном рынке сложилась любопытная ситуация: популярный корейский компактный кроссовер Kia Seltos, который...

В России доступен корейский кроссовер по цене ниже «китайцев»
174 просмотра
5
Подробнее
ЧП и ДТП Алтая

«Не спешился»: в Барнауле автомобиль сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть

На Павловском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием электросамоката. Установлено, что 55-летний водитель автомобиля Toyota Wish совершил наезд...

«Не спешился»: в Барнауле автомобиль сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть
288 просмотров
11
Подробнее
ЧП и ДТП Красноярска

«Не включил сирену»: скорая и такси столкнулись на перекрестке в Красноярске

ДТП произошло на улице Высотной в Красноярске. Водитель скорой помощи с мигалками поворачивал налево и не пропустила встречное авто.В результате ДТП...

«Не включил сирену»: скорая и такси столкнулись на перекрестке в Красноярске
273 просмотра
7
Подробнее
ЧП и ДТП по Санкт Петербургу

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе возле Летнего сада в Санкт-Петербурге

ДТП произошло возле Летнего сада в Санкт-Петербурге. Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. О состоянии пострадавшей...

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе возле Летнего сада в Санкт-Петербурге
523 просмотра
13
Подробнее
Показать ещё
1
14 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль