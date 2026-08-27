В Петербурге водитель автомобиля поворачивал налево и сбил самокатчика

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара в Петербурге. Водитель автомобиля BMW поворачивал налево и сбил самокатчика. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.
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Ехал прямо и сбил самокатчика, а не поворачивал налево
на карасный
БэМэВэ на красный — это классика!
А вот описание по поводу поворота налево, надо изменить!
Не понимаю, откуда увидели красный то? Они вместе с региком поворачивали налево. Наличие широкой разделительной полосы посередине дороги никак не изменяет правила проезда перекрёстков.
Чтоб народ поверил, он должен был со встречки поворачивать))
Оба муфлона по кайфу гнали.
Обои…да…да
да…обои лучше брать флизелиновые
😀 😀 😀 бемевод прямо ехал, уморы..
а так уже зае… эти двухколёсные длббы
прямо на карасный цвет
«Видео недоступно»…
Два дебила это сила
БМВ головного мозга. К Хрону, на перевоспитание…Ведро сжечь.
Отлично!