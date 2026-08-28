Путин лично протестировал новую «Волгу» во время визита в Нижний Новгород

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород, состоявшейся 28 августа, президент России Владимир Путин получил уникальную возможность лично оценить ходовые качества и комфорт новейшего отечественного автомобиля — модели Volga K50. Это событие стало одним из центральных эпизодов визита главы государства в регион, поскольку оно не только продемонстрировало интерес первого лица к развитию национального автопрома, но и придало мощный общественный резонанс новому бренду, который только начинает завоёвывать рынок.

Фото: ТАСС/POOL/Кирилл Зыков

Посещение нижегородского автокластера и тест-драйв «Волги»

В рамках программы визита президент посетил современный нижегородский автокластер, где на производственных мощностях бывшего завода Volkswagen ныне развёрнута сборка автомобилей марки Volga. Главе государства подробно презентовали технические характеристики новой линейки, рассказали об использованных инженерных решениях, уровне локализации и планах по расширению модельного ряда.

После этого Путин решил не ограничиваться теоретическим знакомством и сам сел за руль одного из представленных экземпляров — кроссовера K50, чтобы в реальных условиях проверить его управляемость и динамику.

Президент проехал за рулём новинки от одного цеха производственного кластера к другому, при этом его сопровождал представитель компании-производителя, который комментировал особенности работы двигателя, подвески и шумоизоляции. Короткий, но показательный маршрут позволил оценить поведение автомобиля на различных участках внутренней территории завода — включая повороты, неровности и прямые отрезки, что дало достаточно полное представление о повседневной эксплуатационной пригодности машины.

Фото: ТАСС/POOL/Кирилл Зыков

Владимир Путин заметил настороженные взгляды работников предприятия, наблюдавших за его манёврами. С лёгкой иронией он прокомментировал их эмоции: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет-нет, всё в порядке». Эта короткая фраза, произнесённая с улыбкой, сразу сняла напряжение и вызвала ответные улыбки у присутствующих, показав, что президент чувствует себя за рулём уверенно и не боится проверять технику собственным опытом.

По завершении тест-драйва глава государства охотно поделился своими ощущениями с журналистами, ожидавшими его у выхода из цеха. Путин особо выделил два ключевых качества автомобиля — плавность хода и акустический комфорт. По его словам, в салоне K50 «мягко и тихо», что свидетельствует о качественной проработке подвески и эффективной шумоизоляции, которая часто становится камнем преткновения для многих современных моделей. Он также отметил, что управление отзывчивое и предсказуемое, что делает машину подходящей как для городских условий, так и для загородных поездок.

Модельный ряд и ценовая политика бренда Volga

Напомним, что официальные продажи автомобилей бренда Volga стартовали 19 июня 2026 года. В настоящее время линейка включает три модели: два кроссовера — флагманский K50 и более доступный K40, а также седан C50.

Цены без учёта специальных акций и предложений распределяются следующим образом: седан C50 стоит от 3 миллионов рублей, кроссовер K40 предлагается по цене от 2,85 миллиона, а топ-версия K50, которую и опробовал президент, стоит от 4,35 миллиона рублей.

Такая ценовая ниша позиционирует «Волгу» как премиальный отечественный продукт, ориентированный на взыскательную аудиторию.

Стратегические планы компании и текущий объём продаж

Глава бренда Татьяна Фадеева ранее подчёркивала, что стратегическая цель проекта — поэтапное создание полностью оригинального модельного ряда, который в будущем будет опираться исключительно на собственные разработки, а не на заимствованные платформы. Однако запуск принципиально новых моделей, по оценкам руководства, состоится не ранее 2028 года.

Тем временем текущий спрос постепенно набирает обороты: по данным на июль 2026 года, в России было реализовано 573 новых автомобиля Volga. Это начальный, но обнадёживающий показатель для только что вышедшего на рынок бренда.