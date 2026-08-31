Кто виноват? В Петербурге автомобиль сбил самокатчика
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Кто виноват? В Петербурге автомобиль сбил самокатчика

ПДД
10 комментариев 10 комментариев
Кто виноват? В Петербурге автомобиль сбил самокатчика

ДТП произошло в Петербурге. Водитель автомобиля с видеорегистратором поворачивал направо и сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Автор спрашивает: «Кто виноват?».

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10 Комментариев
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10 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Maverick652

«Коренной петербуржец» с туннельным зрением явно не ожидал встретиться с аналогичным слепцом.

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2
MoJloTkoM no roJloBe

Ему клюв мешает,а если башку повернет-с курса сдувает))

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0
Кирилл16

На стоп-кадре типичный житель Питера и Москвы -ЛКН.

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1
MoJloTkoM no roJloBe

В красной рубашке это профессор Хачикян(с)

Редактировалось 1 час назад
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1
Vlad976

Оба погружены в свои мысли

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1
kreator

Виноват гражданин Точикистона. Тут и думать не о чем.

Редактировалось 1 час назад
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1
alejandromartinez

Но завиноватят коренного ленинградца.

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0
ded1969

Шпиня твой выход

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0
achi

ох уж эти сигналы светофоров. Не поставили секцию после поворота, автор ролика решил, что может продолжить движение без остановки, а у пешеходов зеленый горит.
Про самокатчика писать нет смысла.

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0
sanchess80

Водители на столько тупые стали, что без стрелочки не понимают, что при повороте направо надо пешеходам уступать?

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