Кто виноват? В Петербурге автомобиль сбил самокатчика

ДТП произошло в Петербурге. Водитель автомобиля с видеорегистратором поворачивал направо и сбил самокатчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Автор спрашивает: «Кто виноват?».
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«Коренной петербуржец» с туннельным зрением явно не ожидал встретиться с аналогичным слепцом.
Ему клюв мешает,а если башку повернет-с курса сдувает))
На стоп-кадре типичный житель Питера и Москвы -ЛКН.
В красной рубашке это профессор Хачикян(с)
Оба погружены в свои мысли
Виноват гражданин Точикистона. Тут и думать не о чем.
Но завиноватят коренного ленинградца.
Шпиня твой выход
ох уж эти сигналы светофоров. Не поставили секцию после поворота, автор ролика решил, что может продолжить движение без остановки, а у пешеходов зеленый горит.
Про самокатчика писать нет смысла.
Водители на столько тупые стали, что без стрелочки не понимают, что при повороте направо надо пешеходам уступать?