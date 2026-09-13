В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся

12 сентября в Петербурге водитель автомобиля избил пешехода, который кидался на авто и задел одно из них. Разъяренный мужчина вышел из машины и с одного удара вырубил молодого человека, после чего они с пешеходом перетащили пострадавшего на обочину и уехали. Очевидец вызвал молодому человеку скорую.

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