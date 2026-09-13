В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся
1

В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
16 комментариев 16 комментариев

12 сентября в Петербурге водитель автомобиля избил пешехода, который кидался на авто и задел одно из них. Разъяренный мужчина вышел из машины и с одного удара вырубил молодого человека, после чего они с пешеходом перетащили пострадавшего на обочину и уехали. Очевидец вызвал молодому человеку скорую.

В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся
2
16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Rubicon

да и хрен с ним!

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4
Nordman51

Ибо нех! Никто не имеет права трогать чужую частную собственность. Все проблемы нашей страны из-за того, что нет уважения к частной собственности. Государство её не защищает, а самому нельзя, ибо попадаешь под уголовку.

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2
Rubicon

он вроде руку побил, типа ДТП ?

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0
UELL

В принципе, можно было *******.

Редактировалось 11 часов назад
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2
Дихлофос

На видео не ребенок, не подросток, а душевнобольной, которых не замечаем, а их дохрена. Их поведение непредсказуемо, «у них голоса» в черепушке. А вот как их изолируют? А никак.Пока 8летнего не забьет молотком (было), государство им не займется.

Редактировалось 8 часов назад
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2
formatceft

Да солевой обдолбыш это наверняка.

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1
Bizon

вроде бы живой

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1
Мишаня 007

Этого дурика конечно не оправдываю, но водила себе четенькую уголовку заработал по нескольким статьям!

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1
MoJloTkoM no roJloBe

Пожиратель закладок?

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1
Germanetz

В военкомат поехал

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0
cs

два раза ублюдок и чмо ! мало того что напал на ребенка ( хоть и обдолбанного ) так еще и ссыкло . я думаю срок поднимет реальный и поделом !

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-1
Rubicon

ребёнок где на видео ?

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4
cs

мне кажется ему лет 15 не более

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0
pusik_220

Т.е надо было его в жопу поцеловать???этот пидарас кидался под машины, это норма? Если его заденут или придавят, за это говно штрафы, тюрьма, это норма?Если он обдолбанный уже ребенком не считается, таких пиздить надо пока не поймёт , что так вести себя нельзя.

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5
cs

представьте себе , да ! ничего с вашей замызганой шушлайкой не случилось и со стороны взрослого сформировавшегося человека все что было дальше лютая дичь ! а уж конец этого ролика просто лютый пиздец — когда обосравшийся кабан вместо вызова скорой просто потихому сдриснул ! просто нормальных слов нет — надеюсь судья разьяснит этому ублюдку смысл некоторых статей УК

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0
Bizon

бить детей плохо
на такое только менты способны
думаю, этот кабан из них

при внимательном просмотре могу утвердительно сказать что кабан специально хотел испугать подростка: направил авто в его сторону и ускорился (все кто видел подростка на ПЧ притормаживали (и это правильно). здесь же наоборот).
так вот он испугал подростка, а подросток отмахнулся от него рукой. Обычное дело, даже здесь были такие случаи.
Кабана — на ветчину

Редактировалось 15 часов назад
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1
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