В Петербурге водитель избил пешехода, который кидался на авто, после чего скрылся

12 сентября в Петербурге водитель автомобиля избил пешехода, который кидался на авто и задел одно из них. Разъяренный мужчина вышел из машины и с одного удара вырубил молодого человека, после чего они с пешеходом перетащили пострадавшего на обочину и уехали. Очевидец вызвал молодому человеку скорую.
Автомобиль сбил скутериста на перекрестке в Рязани
12 сентября на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Каширина в Рязани водитель автомобиля Geely сбил молодого человека на электроскутере,...
да и хрен с ним!
Ибо нех! Никто не имеет права трогать чужую частную собственность. Все проблемы нашей страны из-за того, что нет уважения к частной собственности. Государство её не защищает, а самому нельзя, ибо попадаешь под уголовку.
он вроде руку побил, типа ДТП ?
В принципе, можно было *******.
На видео не ребенок, не подросток, а душевнобольной, которых не замечаем, а их дохрена. Их поведение непредсказуемо, «у них голоса» в черепушке. А вот как их изолируют? А никак.Пока 8летнего не забьет молотком (было), государство им не займется.
Да солевой обдолбыш это наверняка.
вроде бы живой
Этого дурика конечно не оправдываю, но водила себе четенькую уголовку заработал по нескольким статьям!
Пожиратель закладок?
В военкомат поехал
два раза ублюдок и чмо ! мало того что напал на ребенка ( хоть и обдолбанного ) так еще и ссыкло . я думаю срок поднимет реальный и поделом !
ребёнок где на видео ?
мне кажется ему лет 15 не более
Т.е надо было его в жопу поцеловать???этот пидарас кидался под машины, это норма? Если его заденут или придавят, за это говно штрафы, тюрьма, это норма?Если он обдолбанный уже ребенком не считается, таких пиздить надо пока не поймёт , что так вести себя нельзя.
представьте себе , да ! ничего с вашей замызганой шушлайкой не случилось и со стороны взрослого сформировавшегося человека все что было дальше лютая дичь ! а уж конец этого ролика просто лютый пиздец — когда обосравшийся кабан вместо вызова скорой просто потихому сдриснул ! просто нормальных слов нет — надеюсь судья разьяснит этому ублюдку смысл некоторых статей УК
бить детей плохо
на такое только менты способны
думаю, этот кабан из них
при внимательном просмотре могу утвердительно сказать что кабан специально хотел испугать подростка: направил авто в его сторону и ускорился (все кто видел подростка на ПЧ притормаживали (и это правильно). здесь же наоборот).
так вот он испугал подростка, а подросток отмахнулся от него рукой. Обычное дело, даже здесь были такие случаи.
Кабана — на ветчину