Автомобиль сбил скутериста на перекрестке в Рязани

12 сентября на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Каширина в Рязани водитель автомобиля Geely сбил молодого человека на электроскутере, который двигался в попутном направлении. О состоянии пострадавшего информации нет.
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое
ДТП произошло 13 сентября на 1-й Дубровской улице в Москве. Женщина за рулем кроссовера при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который...
какой наглый хрустёныш…
обычный безмозглый зумер
сбивать конечно нельзя, но для профилактики можно! Иначе не научится ездить безопасно для себя и окружающих.
всё это говно надо запрещать, а не по одному травмировать
а вот сейчас, уважаемый, Вы не правы :о)
намедни по радио слушал выступления какого-то деятеля эксперта или ченовника, хз! в связи с бензиновым кризисом и массовой гетто-застройкой (да, друзья, вы живете в гетто и это ваш выбор) за мкадом резко встала проблема выезда из гетто.
Проблема выезда из гетто впервые возникла зимой, в снегопады. Ясен пень, даже если в ссср с его жоским научным планированием плохо вывозили людей из спальных районов. то что говорить про сейчас, когда на уме у властей только «деньги».
Ченовники, еще раз вам напоминаю, деньги член не удлиняют и жизнь не продлевают. Смиритесь ужо, убогие.
так вот чел сказал,
тезисно
1) никаких вам ссуки машин, забудьте, поэтому только подземные парковки (ограниченное кол-во мест) и тотальный запрет парковок на улице
журнаглист: э-ээ-ээ, товарищ ???
2) поэтому развиваем самокаты!!!!как средство подъезда к метро или электричке. Очень здорово, мы анализируем.
Видите, автобусов в этой собянинско-путенской схеме градостроения тупо нет
такие вот дела
зимой все на лыжи о)))))))))
яндекс вам поможет не заблудиться в полях подмосковья
https://www.cnews.ru/news/top/2026-09-09_sozdatel_yandeksa_stal
щетаю, как всегда атличный результат кадровой работы в Конторе.
Надули человечка, а он сбежал со всеми и секретами
Так победимъ
никто не заставляет селиться в человейниках за мкадом, сидели бы в своих кишлаках
это не кишлаки, это русская провинция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликвидация_«неперспективных_деревень»
смари, какая старая программа.
«в 1980 Мелкие населённые пункты продолжали исчезать»
а сейчас уже даже райцентры (30-50 тыщ) в зоне риска. Закрой завод и все. Это даже уязвимее, чем деревня. там хоть можно натурыльнгое хоз-во вести. А городе что?
Ну, если прежде в ссср нужна была рабсила на заводы, то зачем сейчас при закрытии заводов людей массово сгоняют в города, я хз.
м.б. на самом деле освобождают территорию для других
в том же нечерноземье в вымершие русские деревни заехали беженцы из чечни
Да мне похеру вощимта: я знаю ответ на все вопросы, а вы все — как хотите, вам жить-то.
«я знаю ответ на все вопросы»
1) Ильич — германский шпион или нет?
2) Who is Mr. Putin? :о))
Ответ на все вопросы один: надо сносить капитализм. А не разбивать его на подвопросы: что делать с мигрантами, что делать со снегопадами, что делать с электросамокатами…
вот еще в тему яндекса, которому в РФ был зеленый свет по всем направлениям. даже сейчас
https://masterok.livejournal.com/13304072.html
«Теперь с помощью Воложа и Федорова начнут работать над дальнобойными дронами с ИИ, которые будут заточены прежде всего под российский театр военных действий, причем с учетом всего массива данных которые уволокла бывшая команда Яндекса.»
чсх, с начала 90-х массивы данных по гидрологии севморпути, по геологии (ЗПИ), по ядерным испытаниям на новой земле утекли туда, и всё это профукали.
и это тот же вопрос, не мучайтесь уж по пустякам
о как , поделом ! может на досуге пдд почитает …
и так борзо по дороге вышивает
к большому сожалению такого тупого говна много развелось
Междурядная сопля получила по соплям. А-ха-ха-ха-ха!!!
«Тупеем» и «звереем».
Едет змейкой по двум полосам. Безмозглый какой. Но у меня есть ощущение, что если бы и ехал справа по середине, Джилик бы его все равно снес ))
На серой пузотерке наркоман.
Двухколесные, оне все бессмертные (считают себя таковыми): https://vkvideo.ru/video-102982102_456239274