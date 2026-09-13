Автомобиль сбил скутериста на перекрестке в Рязани
1

Автомобиль сбил скутериста на перекрестке в Рязани

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18 комментариев 18 комментариев
Автомобиль сбил скутериста на перекрестке в Рязани

12 сентября на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Каширина в Рязани водитель автомобиля Geely сбил молодого человека на электроскутере, который двигался в попутном направлении. О состоянии пострадавшего информации нет.

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18 Комментариев
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18 комментариев
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vasya

какой наглый хрустёныш…

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4
Bizon

обычный безмозглый зумер

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1
Rubicon

сбивать конечно нельзя, но для профилактики можно! Иначе не научится ездить безопасно для себя и окружающих.

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2
RedVodim

всё это говно надо запрещать, а не по одному травмировать

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3
Bizon

а вот сейчас, уважаемый, Вы не правы :о)
намедни по радио слушал выступления какого-то деятеля эксперта или ченовника, хз! в связи с бензиновым кризисом и массовой гетто-застройкой (да, друзья, вы живете в гетто и это ваш выбор) за мкадом резко встала проблема выезда из гетто.
Проблема выезда из гетто впервые возникла зимой, в снегопады. Ясен пень, даже если в ссср с его жоским научным планированием плохо вывозили людей из спальных районов. то что говорить про сейчас, когда на уме у властей только «деньги».
Ченовники, еще раз вам напоминаю, деньги член не удлиняют и жизнь не продлевают. Смиритесь ужо, убогие.

так вот чел сказал,
тезисно
1) никаких вам ссуки машин, забудьте, поэтому только подземные парковки (ограниченное кол-во мест) и тотальный запрет парковок на улице

журнаглист: э-ээ-ээ, товарищ ???

2) поэтому развиваем самокаты!!!!как средство подъезда к метро или электричке. Очень здорово, мы анализируем.

Видите, автобусов в этой собянинско-путенской схеме градостроения тупо нет
такие вот дела
зимой все на лыжи о)))))))))

яндекс вам поможет не заблудиться в полях подмосковья
https://www.cnews.ru/news/top/2026-09-09_sozdatel_yandeksa_stal

щетаю, как всегда атличный результат кадровой работы в Конторе.
Надули человечка, а он сбежал со всеми и секретами
Так победимъ

Редактировалось 15 часов назад
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1
RedVodim

никто не заставляет селиться в человейниках за мкадом, сидели бы в своих кишлаках

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0
Bizon

это не кишлаки, это русская провинция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликвидация_«неперспективных_деревень»
смари, какая старая программа.
«в 1980 Мелкие населённые пункты продолжали исчезать»
а сейчас уже даже райцентры (30-50 тыщ) в зоне риска. Закрой завод и все. Это даже уязвимее, чем деревня. там хоть можно натурыльнгое хоз-во вести. А городе что?

Ну, если прежде в ссср нужна была рабсила на заводы, то зачем сейчас при закрытии заводов людей массово сгоняют в города, я хз.
м.б. на самом деле освобождают территорию для других
в том же нечерноземье в вымершие русские деревни заехали беженцы из чечни

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1
RedVodim

Да мне похеру вощимта: я знаю ответ на все вопросы, а вы все — как хотите, вам жить-то.

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0
Bizon

«я знаю ответ на все вопросы»

1) Ильич — германский шпион или нет?
2) Who is Mr. Putin? :о))

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1
RedVodim

Ответ на все вопросы один: надо сносить капитализм. А не разбивать его на подвопросы: что делать с мигрантами, что делать со снегопадами, что делать с электросамокатами…

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0
Bizon

вот еще в тему яндекса, которому в РФ был зеленый свет по всем направлениям. даже сейчас
https://masterok.livejournal.com/13304072.html
«Теперь с помощью Воложа и Федорова начнут работать над дальнобойными дронами с ИИ, которые будут заточены прежде всего под российский театр военных действий, причем с учетом всего массива данных которые уволокла бывшая команда Яндекса.»

чсх, с начала 90-х массивы данных по гидрологии севморпути, по геологии (ЗПИ), по ядерным испытаниям на новой земле утекли туда, и всё это профукали.

Редактировалось 14 часов назад
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0
RedVodim

и это тот же вопрос, не мучайтесь уж по пустякам

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0
cs

о как , поделом ! может на досуге пдд почитает …
и так борзо по дороге вышивает
к большому сожалению такого тупого говна много развелось

Редактировалось 17 часов назад
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2
Nordman51

Междурядная сопля получила по соплям. А-ха-ха-ха-ха!!!

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2
UELL

«Тупеем» и «звереем».

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2
slogic

Едет змейкой по двум полосам. Безмозглый какой. Но у меня есть ощущение, что если бы и ехал справа по середине, Джилик бы его все равно снес ))

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1
goldberg

На серой пузотерке наркоман.

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0
SP870

Двухколесные, оне все бессмертные (считают себя таковыми): https://vkvideo.ru/video-102982102_456239274

Редактировалось 1 час назад
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0
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