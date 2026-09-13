Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое
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Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое

ЧП и ДТП по Москве
6 комментариев 6 комментариев

ДТП произошло 13 сентября на 1-й Дубровской улице в Москве. Женщина за рулем кроссовера при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении.

Пострадали два человека. Происшествие попало в объектив камеры.

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое
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6 Комментариев
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6 комментариев
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покушение на убийство

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04e71ecc9306021ddd3f9aac3a24beef

скорая сказала о запахе алкоголя у мужчин , в джипе была мама с маленьким ребенком
мотоциклист дал по газам с ревом , когда шел караван налево

Редактировалось 15 часов назад
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0
Rubicon

с рёвом, чтобы его УСЛЫШАЛИ, раз не увидели!

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1
slogic

Зачем она так сделала? Она желтый на сером не различает?!

Редактировалось 15 часов назад
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2
cs

А кто второй пострадал ? автоледи обмочилась ?

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1
Bizon

Фара

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