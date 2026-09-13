Мотоцикл и автомобиль столкнулись на 1-й Дубровской улице в Москве: пострадали двое

ДТП произошло 13 сентября на 1-й Дубровской улице в Москве. Женщина за рулем кроссовера при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении.
Пострадали два человека. Происшествие попало в объектив камеры.
ДТП произошло 13 сентября на 1-й Дубровской улице в Москве. Женщина за рулем кроссовера при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении.
Пострадали два человека. Происшествие попало в объектив камеры.
Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности
Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.
покушение на убийство
скорая сказала о запахе алкоголя у мужчин , в джипе была мама с маленьким ребенком
мотоциклист дал по газам с ревом , когда шел караван налево
с рёвом, чтобы его УСЛЫШАЛИ, раз не увидели!
Зачем она так сделала? Она желтый на сером не различает?!
А кто второй пострадал ? автоледи обмочилась ?
Фара