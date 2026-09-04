Мотоцикл сбил девушку в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии два человека получили тяжелые травмы.

Инцидент случился вечером 3 сентября на улице Тундровой. Сразу после столкновения бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших — 26-летнего водителя мотоцикла и 25-летнюю женщину-пешехода. Состояние обоих оценивается медиками как тяжелое.

Как установили сотрудники ведомства, автомобиль марки «Фольксваген Поло» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», который двигался в попутном направлении. От удара мотоцикл отбросило на тротуар, где он сбил девушку.