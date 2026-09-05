Девять автомобилей столкнулись на улице Дмитрия Ульянова в Туле

4 сентября на улице Дмитрия Ульянова произошло массовое столкновение с участием девяти автомобилей. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека.

Виновником происшествия оказался водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. После столкновения мужчина попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан прибывшими сотрудниками ГИБДД.

При задержании у нарушителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Фото с места ДТП