Девять автомобилей столкнулись на улице Дмитрия Ульянова в Туле
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Девять автомобилей столкнулись на улице Дмитрия Ульянова в Туле

Аварии в России
Девять автомобилей столкнулись на улице Дмитрия Ульянова в Туле

4 сентября на улице Дмитрия Ульянова произошло массовое столкновение с участием девяти автомобилей. По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали три человека.

Виновником происшествия оказался водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. После столкновения мужчина попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан прибывшими сотрудниками ГИБДД.

При задержании у нарушителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Девять автомобилей столкнулись на улице Дмитрия Ульянова в Туле
Фото с места ДТП

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