В Нижнем Тагиле из автобуса выпали женщина и ребенок

Инцидент случился днем 3 сентября на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.
По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса маршрута № 36 начал движение от остановки «Рынок», не убедившись в безопасности маневра. Мужчина не закрыл двери и тронулся с места, из-за чего пассажиры не удержались и выпали из автобуса.
В результате ДТП пострадали 35-летняя женщина и 5-летний мальчик — ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу.
После случившегося водитель покинул место аварии, фактически оставив пострадавших без какой-либо помощи. Однако сотрудникам госавтоинспекции оперативно удалось установить личность нарушителя. Им оказался 56-летний местный житель, имеющий 11-летний стаж управления транспортными средствами категории «D».
В отношении водителя составлены сразу несколько процессуальных документов: постановление по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров), определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также материалы по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пострадавших.
Вот это да! 11-летний стаж, а навыков вождения автобуса нет. Блин, ребеночку скорейшего выздоровления, и дай бог без последствий, уж очень неприятно головкой приложился об асфальт.
на саммделе небось чурбан какой то рулил, который месяц назад слез с ишака)))
отвлекся..
так-то их сильно учат:
закрыл двери, проконтролировал по зеркалам обстановку, потом тронулся
они не хотели платить за проезд…. 🙂
поэтому катапультировал «зайцев» из салона
35летняя дама бухая была что ли? Держаться нужно в автобусе и ребенка держать.
автобус, кстати, полупустой,
но это не современный НИЗКОпольный автобус,
а скорее похож на ПАЗик, где надо подниматься в салон по ступенкам.
вот они как раз были еще на ступенках, а это дернулся не закрыв двери.
и вниз кубарем….