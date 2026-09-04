В Нижнем Тагиле из автобуса выпали женщина и ребенок

Инцидент случился днем 3 сентября на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса маршрута № 36 начал движение от остановки «Рынок», не убедившись в безопасности маневра. Мужчина не закрыл двери и тронулся с места, из-за чего пассажиры не удержались и выпали из автобуса.

В результате ДТП пострадали 35-летняя женщина и 5-летний мальчик — ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу.

После случившегося водитель покинул место аварии, фактически оставив пострадавших без какой-либо помощи. Однако сотрудникам госавтоинспекции оперативно удалось установить личность нарушителя. Им оказался 56-летний местный житель, имеющий 11-летний стаж управления транспортными средствами категории «D».

В отношении водителя составлены сразу несколько процессуальных документов: постановление по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров), определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также материалы по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пострадавших.