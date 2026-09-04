В Нижнем Тагиле из автобуса выпали женщина и ребенок
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В Нижнем Тагиле из автобуса выпали женщина и ребенок

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
В Нижнем Тагиле из автобуса выпали женщина и ребенок

Инцидент случился днем 3 сентября на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса маршрута № 36 начал движение от остановки «Рынок», не убедившись в безопасности маневра. Мужчина не закрыл двери и тронулся с места, из-за чего пассажиры не удержались и выпали из автобуса.

В результате ДТП пострадали 35-летняя женщина и 5-летний мальчик — ребенка с различными травмами экстренно госпитализировали в Детскую городскую больницу.

После случившегося водитель покинул место аварии, фактически оставив пострадавших без какой-либо помощи. Однако сотрудникам госавтоинспекции оперативно удалось установить личность нарушителя. Им оказался 56-летний местный житель, имеющий 11-летний стаж управления транспортными средствами категории «D».

В отношении водителя составлены сразу несколько процессуальных документов: постановление по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров), определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также материалы по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пострадавших.

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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Мишаня 007

Вот это да! 11-летний стаж, а навыков вождения автобуса нет. Блин, ребеночку скорейшего выздоровления, и дай бог без последствий, уж очень неприятно головкой приложился об асфальт.

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2
E_Lindros

на саммделе небось чурбан какой то рулил, который месяц назад слез с ишака)))

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Bizon

отвлекся..
так-то их сильно учат:
закрыл двери, проконтролировал по зеркалам обстановку, потом тронулся

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0
E_Lindros

они не хотели платить за проезд…. 🙂
поэтому катапультировал «зайцев» из салона

Редактировалось 1 час назад
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formatceft

35летняя дама бухая была что ли? Держаться нужно в автобусе и ребенка держать.

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Bizon

автобус, кстати, полупустой,
но это не современный НИЗКОпольный автобус,
а скорее похож на ПАЗик, где надо подниматься в салон по ступенкам.
вот они как раз были еще на ступенках, а это дернулся не закрыв двери.

и вниз кубарем….

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