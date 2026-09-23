В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате
1
1

В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате

Аварии в России
26 комментариев 26 комментариев
В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате

Утром 22 сентября на улице Ржевской в Твери 18-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил электросамокат, на котором две 16-летние девушки вне пешеходного перехода пересекали проезжую часть.

В результате ДТП подростки получили травмы и были госпитализированы. Момент наезда запечатлел установленный в автомобиле видеорегистратор.

2
26 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
26 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Rubicon

полная анархия на дороге. Паркуются как хотят, знаки в черных пакетах, еще и дуры бессмертные из двора вылетают.

Редактировалось 1 день назад
Ответить
12
Ralf

Красное здание справа от регика — детская поликлиника и больница. Парковки толком нет рядом (машин на 10), там всегда треш с парковкой..

Ответить
2
Germanetz

А справа улица или выезд со двора?

Ответить
0
Ralf

выезд со двора

Ответить
0
formatceft

Тут хоть начинающий, хоть заканчивающий — виноваты дуры.

Ответить
10
Bizon

«виноваты дуры.»
а там что ПП нет?
по логике организации ДД в РФ (Все ПП обязательно должны быть там, где машины со всех сторон поворачивают и водитель стрессует :о)) и
по знаку сбоку там должен быть ПП
ну да, пока не нарисовали «зебру», но что это меняет :о)
если проект уже нарисовали и одобрили на самом верху

любопытно, что менты придумают
меркую, что
начинающего завиноватят в дтп,
а девчонкам влепят штраф за езду втроем вдвоем

Редактировалось 23 часов назад
Ответить
0
Rubicon

Скажут, что должен был дождаться, когда припаркованные уедут, двигаться по встречке запрещено

Ответить
0
Bizon

припаркованные — это же не автобус, который скоро отъедет
хз, когда они уедут

Ответить
0
Rubicon

Если водитель всё же пересечёт сплошную для объезда, это будет считаться нарушением. В зависимости от обстоятельств действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу при объезде препятствия) — штраф от 1000 до 1500 рублей. 

Ответить
0
Кирилл16

Надо перегораживать полностью дорогу и ждать, когда менты приедут выяснять почему пол города в пробке встало и начнут таки заниматься тем, для чего их и наняли налогоплатильщики. Только так.

Ответить
0
Rubicon

Менты парковку построят что ли или дорогу расширят ? Штраф всем выпишут, а особо буйных на штрафстоянку уволокут, всё, что они могут.

Ответить
0
Кирилл16

Менты за порядок на дорогах деньги получают. Если не могут решить проблему — пусть переквалифицируются. «Менты парковку построят что ли или дорогу расширят» — у нас возле нового дома такая же вакханалия была с припаркованными авто, но буквально через пару месяцев улица стала чистой и ни одного припаркованного авто в нарушение ПДД не стало — буквально каждое утро менты проезжали и выписывали штрафы, пока до паркующихся дебилов не дошло, что парковаться под знаком довольно накладно. Так что не надо в пользу бедных — менты должны заниматься тем, что у них в должностных обязанностях прописано, а не «окучиванием» населения в корыстных целях. Проблема с парковкой не была неожиданностью для новоселов — все они прекрасно знали, что их авто негде ставить в «шаговой доступности», а идти чуть дальше им впадлу…

Редактировалось 21 часов назад
Ответить
0
Rubicon

да-да, понатыкают Остановка/стоянка запрещена и будут в кустах с эвакуатором стоять. У нас до сих пор паркуются возле больницы, потому, что всё вокруг забито. Эвакуируют, штрафуют, а толку НОЛЬ

Ответить
2
Bizon

а что больница? вчера ехал по улице вавилова, там 64 больница. Я туда прежде часто ездил, когда родителей по скорой увозили. И что я вижу? Вижу УЖЕ «синяя разметка»,т.е людям ваще встать нельзя просто так, а только за деньги. Т.е. приехал к больному — плати собянину 40-100 рублей. А забыл впопыхах, расстройстве, ваще утащут.
Кстати, о расстройстве: дальше поехал там по району там есть такая тихая улицы Цурюпы, на ней морг (д.3) . Бля, так там тоже сделали «синию разметку» :о) Я честно, в тихом акуе.
А в морге за час не управишься, там обычно часа 2, если очередь небольшая, так что пришлите сергею семеновичу еще 200 рублей.
Кули, все с заботой о людях.

ЗЫ. обе улицы и парковки на них никому не мешали и пробок не создавали.
«Деньги очень нужны» (с)

Ответить
3
Bizon

«Проблема с парковкой не была неожиданностью для новоселов — все они прекрасно знали, что их авто негде ставить в «шаговой доступности»»
какая шаговая доступность, если так строить

сегодня был в ГЕТТО
ох,через 20 лет рванет…камня на камне не останецо
все это благолепие построено в чистом поле, точнее вырубили лес в ближнем подмосковье.
такая вот эколохия по-папиному и благоприятная среда обитания по-собянински.
Зы. кто не может себе представить всего ужаса, то смариет: идите в район советских 5-этажек. Обратите внимание на расстояние между домами, которое за 60-70 лет превратилось в «парки» (жильцы посадили деревья сирень)).
А теперь представьте, что вместо 5-этажек построили 25-30-этажные бараки, оставив тоже расстояние между домами и, полностью убрав зеленую зону

жопа.jpg
Редактировалось 20 часов назад
Ответить
1
Bizon

дворы в гетто
обратите внимание, уже «кирпич» = МОЁ
это «коммунарка», т.е. место, где будут жить коммунары :о)))
еще 8 лет назад НИЧЕГО этого не было

дворы.jpg
Редактировалось 20 часов назад
Ответить
1
Bizon

а как же «обстоятельства непреодолимой силы»?
хотя о чем это я?
Где эти обстоятельства и где судебная система РФ.
В конституции РФ
(чсх, принимали они ее для себя с помощью танков, а все равно слишком либеральная получилась :о))) )

много чего написано, ну так бумага все терпит.

Ответить
1
E_Lindros

да и хуй бы с этими курицами…тачку только поломали пацану

Ответить
9
Мишаня 007

Сомнительный способ познакомиться…….

Ответить
3
RedVodim

> начинающий водитель
хорошее начало — половина дела

Ответить
2
alex.cheb

Самокатчиков видимо штрафанут на 100к

Ответить
1
Bizon

ну как сказать, 100К
возможно, варианты ;о)

самокатчики_2.jpg
Редактировалось 19 часов назад
Ответить
1
136 Region

Фото называется — «Долетим быстро»))))

Ответить
0
Nordman51

Ибо нехуй! А-ха-ха-ха-ха!!!

Ответить
1
goldberg

Кегли получили урок.

Ответить
1
pusik_220

Ибо нехуй переезжать пп, не хуй ездить по двое
здоровья тупоголовым

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

В Шелехове 16-летний подросток за рулём электромопеда не уступил дорогу автомобилю

На улице Ленина в Шелехове Иркутской области 16-летний подросток за рулём электромопеда на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю. Подросток и его...

В Шелехове 16-летний подросток за рулём электромопеда не уступил дорогу автомобилю
360 просмотров
6
Подробнее
Аварии в России

«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

ДТП произошло 12 сентября на 179-м километре платной трассы М-12 «Восток» в Собинском районе Владимирской области. Из леса выбежал лось, перескочил...

«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
1554 просмотра
19
Подробнее
Автоновости

Почему мультимедиа в новых автомобилях всё больше раздражает водителей

В современных автомобилях всё чаще обсуждают не мощность двигателя, не плавность хода и не расход топлива, а мультимедийную систему. Именно она...

Почему мультимедиа в новых автомобилях всё больше раздражает водителей
212 просмотров
6
Подробнее
ЧП и ДТП Красноярска

В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ

ДТП на перекрестке 9 Мая - Шумяцкого в Красноярске. Любитель езды на красный "нашёл" свой КамАЗ. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор,...

В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ
387 просмотров
11
Подробнее
Автоновости

«Воет коробка, дергается сцепление»: история одной покупки Tenet T4L

7 июня 2026 года автор данного отзыва приобрёл в ООО «Автомир-Трейд» в Новосибирске новый автомобиль TENET T4L. Машина покупалась не за наличные в...

«Воет коробка, дергается сцепление»: история одной покупки Tenet T4L
282 просмотра
11
Подробнее
Аварии в России

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» рейсовый пассажирский микроавтобус ГАЗель Next при обгоне...

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском
1736 просмотров
35
Подробнее
Аварии в России

«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске

Во Всеволожске Ленинградской области под колесами автомобиля оказались две девушки, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На записи с...

«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске
715 просмотров
18
Подробнее
Новосибирск

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов

Разбор 10 автошкол Новосибирска: цены на курс категории B, адреса на обоих берегах, автопарк и то, почему цены разных школ нельзя сравнивать напрямую.

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов
30 просмотров
0
Подробнее
Показать ещё
26 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль