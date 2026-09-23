В Твери начинающий водитель сбил двух девушек на электросамокате

Утром 22 сентября на улице Ржевской в Твери 18-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил электросамокат, на котором две 16-летние девушки вне пешеходного перехода пересекали проезжую часть.
В результате ДТП подростки получили травмы и были госпитализированы. Момент наезда запечатлел установленный в автомобиле видеорегистратор.
полная анархия на дороге. Паркуются как хотят, знаки в черных пакетах, еще и дуры бессмертные из двора вылетают.
Красное здание справа от регика — детская поликлиника и больница. Парковки толком нет рядом (машин на 10), там всегда треш с парковкой..
А справа улица или выезд со двора?
выезд со двора
Тут хоть начинающий, хоть заканчивающий — виноваты дуры.
«виноваты дуры.»
а там что ПП нет?
по логике организации ДД в РФ (Все ПП обязательно должны быть там, где машины со всех сторон поворачивают и водитель стрессует :о)) и
по знаку сбоку там должен быть ПП
ну да, пока не нарисовали «зебру», но что это меняет :о)
если проект уже нарисовали и одобрили на самом верху
любопытно, что менты придумают
меркую, что
начинающего завиноватят в дтп,
а девчонкам влепят штраф за езду
втроемвдвоем
Скажут, что должен был дождаться, когда припаркованные уедут, двигаться по встречке запрещено
припаркованные — это же не автобус, который скоро отъедет
хз, когда они уедут
Если водитель всё же пересечёт сплошную для объезда, это будет считаться нарушением. В зависимости от обстоятельств действия могут быть квалифицированы по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу при объезде препятствия) — штраф от 1000 до 1500 рублей.
Надо перегораживать полностью дорогу и ждать, когда менты приедут выяснять почему пол города в пробке встало и начнут таки заниматься тем, для чего их и наняли налогоплатильщики. Только так.
Менты парковку построят что ли или дорогу расширят ? Штраф всем выпишут, а особо буйных на штрафстоянку уволокут, всё, что они могут.
Менты за порядок на дорогах деньги получают. Если не могут решить проблему — пусть переквалифицируются. «Менты парковку построят что ли или дорогу расширят» — у нас возле нового дома такая же вакханалия была с припаркованными авто, но буквально через пару месяцев улица стала чистой и ни одного припаркованного авто в нарушение ПДД не стало — буквально каждое утро менты проезжали и выписывали штрафы, пока до паркующихся дебилов не дошло, что парковаться под знаком довольно накладно. Так что не надо в пользу бедных — менты должны заниматься тем, что у них в должностных обязанностях прописано, а не «окучиванием» населения в корыстных целях. Проблема с парковкой не была неожиданностью для новоселов — все они прекрасно знали, что их авто негде ставить в «шаговой доступности», а идти чуть дальше им впадлу…
да-да, понатыкают Остановка/стоянка запрещена и будут в кустах с эвакуатором стоять. У нас до сих пор паркуются возле больницы, потому, что всё вокруг забито. Эвакуируют, штрафуют, а толку НОЛЬ
а что больница? вчера ехал по улице вавилова, там 64 больница. Я туда прежде часто ездил, когда родителей по скорой увозили. И что я вижу? Вижу УЖЕ «синяя разметка»,т.е людям ваще встать нельзя просто так, а только за деньги. Т.е. приехал к больному — плати собянину 40-100 рублей. А забыл впопыхах, расстройстве, ваще утащут.
Кстати, о расстройстве: дальше поехал там по району там есть такая тихая улицы Цурюпы, на ней морг (д.3) . Бля, так там тоже сделали «синию разметку» :о) Я честно, в тихом акуе.
А в морге за час не управишься, там обычно часа 2, если очередь небольшая, так что пришлите сергею семеновичу еще 200 рублей.
Кули, все с заботой о людях.
ЗЫ. обе улицы и парковки на них никому не мешали и пробок не создавали.
«Деньги очень нужны» (с)
«Проблема с парковкой не была неожиданностью для новоселов — все они прекрасно знали, что их авто негде ставить в «шаговой доступности»»
какая шаговая доступность, если так строить
сегодня был в ГЕТТО
ох,через 20 лет рванет…камня на камне не останецо
все это благолепие построено в чистом поле, точнее вырубили лес в ближнем подмосковье.
такая вот эколохия по-папиному и благоприятная среда обитания по-собянински.
Зы. кто не может себе представить всего ужаса, то смариет: идите в район советских 5-этажек. Обратите внимание на расстояние между домами, которое за 60-70 лет превратилось в «парки» (жильцы посадили деревья сирень)).
А теперь представьте, что вместо 5-этажек построили 25-30-этажные бараки, оставив тоже расстояние между домами и, полностью убрав зеленую зону
дворы в гетто
обратите внимание, уже «кирпич» = МОЁ
это «коммунарка», т.е. место, где будут жить коммунары :о)))
еще 8 лет назад НИЧЕГО этого не было
а как же «обстоятельства непреодолимой силы»?
хотя о чем это я?
Где эти обстоятельства и где судебная система РФ.
В конституции РФ
(чсх, принимали они ее для себя с помощью танков, а все равно слишком либеральная получилась :о))) )
много чего написано, ну так бумага все терпит.
да и хуй бы с этими курицами…тачку только поломали пацану
Сомнительный способ познакомиться…….
> начинающий водитель
хорошее начало — половина дела
Самокатчиков видимо штрафанут на 100к
ну как сказать, 100К
возможно, варианты ;о)
Фото называется — «Долетим быстро»))))
Ибо нехуй! А-ха-ха-ха-ха!!!
Кегли получили урок.
Ибо нехуй переезжать пп, не хуй ездить по двое
здоровья тупоголовым