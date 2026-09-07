«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске

Во Всеволожске Ленинградской области под колесами автомобиля оказались две девушки, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На записи с видеорегистратора видно, что водитель легковушки, приближаясь к повороту, заметно прибавил скорость.
Сразу после наезда машина остановилась, а водитель включил аварийную сигнализацию. По свидетельствам очевидцев, обе пострадавшие получили серьёзные травмы — у них диагностированы переломы таза. Информации о текущем состоянии девушек на данный момент нет.
Перелом таза это пздец. Там жопу пополам разрезают (в прямом смысле) и титановыми пластинами это всё на винты крепят. Потом нужно заново учиться ходить. Я когда в Склифе лежал с ногой, то сосед по палате лежал с переломом таза (полез на даче скворечник вешать на дерево…). Это жесть травма.
«разрезать жопу пополам»
ничего страшного, там уже надрез сделан
Зависит от места перелома. В случае мужика из склифа, ему разрезали одно полужопие.
переломы же разные, не обязательно резать, а если месяц лежишь не вставая- всё равно приходится учиться ходить
зебра не спасает от перелома таза. всё равно нужно крутить головой
там опасная тема
1) ночью
2) поворот НЕ под стрелку (спешил перед встречником повернуть, все внимание вперед на дорогу),
3) пешеходы идут сзади
99, 9999% несчастный случай
Переход вообще по-уродски спроектирован. На нормальных перекрёстках переходы расположены на некотором удалении, даже если приходится вот так проскакивать перед встречкой, ещё остаётся место, чтобы оттормозиться при появлении пешеходов. А тут получается, жопа ещё на встречке, морда уже на зебре, а пешеходы в слепой зоне.