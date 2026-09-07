"Пострадавшие получили переломы таза": автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске
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«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев
«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске

Во Всеволожске Ленинградской области под колесами автомобиля оказались две девушки, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На записи с видеорегистратора видно, что водитель легковушки, приближаясь к повороту, заметно прибавил скорость.

Сразу после наезда машина остановилась, а водитель включил аварийную сигнализацию. По свидетельствам очевидцев, обе пострадавшие получили серьёзные травмы — у них диагностированы переломы таза. Информации о текущем состоянии девушек на данный момент нет.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Перелом таза это пздец. Там жопу пополам разрезают (в прямом смысле) и титановыми пластинами это всё на винты крепят. Потом нужно заново учиться ходить. Я когда в Склифе лежал с ногой, то сосед по палате лежал с переломом таза (полез на даче скворечник вешать на дерево…). Это жесть травма.

Редактировалось 45 минут назад
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1
Bizon

«разрезать жопу пополам»
ничего страшного, там уже надрез сделан

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1
formatceft

Зависит от места перелома. В случае мужика из склифа, ему разрезали одно полужопие.

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0
Rubicon

переломы же разные, не обязательно резать, а если месяц лежишь не вставая- всё равно приходится учиться ходить

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0
Rubicon

зебра не спасает от перелома таза. всё равно нужно крутить головой

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1
Bizon

там опасная тема
1) ночью
2) поворот НЕ под стрелку (спешил перед встречником повернуть, все внимание вперед на дорогу),
3) пешеходы идут сзади
99, 9999% несчастный случай

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0
A-MaR

Переход вообще по-уродски спроектирован. На нормальных перекрёстках переходы расположены на некотором удалении, даже если приходится вот так проскакивать перед встречкой, ещё остаётся место, чтобы оттормозиться при появлении пешеходов. А тут получается, жопа ещё на встречке, морда уже на зебре, а пешеходы в слепой зоне.

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