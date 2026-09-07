«Пострадавшие получили переломы таза»: автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске

Во Всеволожске Ленинградской области под колесами автомобиля оказались две девушки, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. На записи с видеорегистратора видно, что водитель легковушки, приближаясь к повороту, заметно прибавил скорость.

Сразу после наезда машина остановилась, а водитель включил аварийную сигнализацию. По свидетельствам очевидцев, обе пострадавшие получили серьёзные травмы — у них диагностированы переломы таза. Информации о текущем состоянии девушек на данный момент нет.