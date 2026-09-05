ДТП с участием двух мотоциклисток произошло на мосту «Миллениум» в Казани
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ДТП с участием двух мотоциклисток произошло на мосту «Миллениум» в Казани

ЧП и ДТП Казани
7 комментариев 7 комментариев
ДТП с участием двух мотоциклисток произошло на мосту «Миллениум» в Казани

Во время мотопробега в столице Татарстана случилась авария с участием двух мотоциклисток. На видеозаписи, которую опубликовала городская Госавтоинспекция, видно, как мотоцикл, двигавшийся в хвосте колонны, врезается в другой байк.

По информации правоохранителей, 42-летняя уроженка Сарова, управлявшая мотоциклом Honda NC, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с мотоциклом Honda CTX700 под управлением 46-летней жительницы Нижнего Новгорода.

В результате ДТП обе женщины получили травмы и были госпитализированы. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Заебали уже эти хрусты со своими мотопробегами! Запретить нахуй вместе с гей-парадами.

Редактировалось 39 минут назад
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3
Мишаня 007

В точку! Гей-парады хоть немного безопаснее, но все равно запретить))))

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0
UELL

Эх, уроженка.

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0
AlexVizer

Вот тëтки дали…
Бикерши ептить…

Редактировалось 1 час назад
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0
MishaBob

какого кера эта толпа идиотов плетется в левом ряду?

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0
Мишаня 007

По тому что идиоты и идиотки! Откуда они правила знают? Читать поди тоже не умеют!

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0
Kolyan II

…видно, как мотоцикл, двигавшийся в хвосте колонны, врезается в другой байк?
Никуя се хвост!

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