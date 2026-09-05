ДТП с участием двух мотоциклисток произошло на мосту «Миллениум» в Казани

Во время мотопробега в столице Татарстана случилась авария с участием двух мотоциклисток. На видеозаписи, которую опубликовала городская Госавтоинспекция, видно, как мотоцикл, двигавшийся в хвосте колонны, врезается в другой байк.
По информации правоохранителей, 42-летняя уроженка Сарова, управлявшая мотоциклом Honda NC, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с мотоциклом Honda CTX700 под управлением 46-летней жительницы Нижнего Новгорода.
В результате ДТП обе женщины получили травмы и были госпитализированы. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело.
Заебали уже эти хрусты со своими мотопробегами! Запретить нахуй вместе с гей-парадами.
В точку! Гей-парады хоть немного безопаснее, но все равно запретить))))
Эх, уроженка.
Вот тëтки дали…
Бикерши ептить…
какого кера эта толпа идиотов плетется в левом ряду?
По тому что идиоты и идиотки! Откуда они правила знают? Читать поди тоже не умеют!
…видно, как мотоцикл, двигавшийся в хвосте колонны, врезается в другой байк?
Никуя се хвост!