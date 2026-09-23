В Шелехове 16-летний подросток за рулём электромопеда не уступил дорогу автомобилю

На улице Ленина в Шелехове Иркутской области 16-летний подросток за рулём электромопеда на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю. Подросток и его 19-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Электромопед принадлежит родителям подростка. Его мощность (250 Вт) превышает установленный законом предел, поэтому для управления требуются права категории «М».
За передачу управления несовершеннолетнему водителей оштрафуют на 30 тысяч рублей . Прокуратура проводит проверку.
Теперь так модно — за тридцатник штрафа ума добавить всем.
Ну если тупарь не видит красный знак СТОП, может штраф заметит?
Он английский не учил. Надо писать так: «СТОПЭ».
Не добавит всем. 30000 мало. Вот 300000, это да, все поумнеют.
А что это за значок мне красный шестиугольный, подумал перед проездом перекрестка мальчик……. Ну как так? Хоть базовые знания ПДД должны же быть ?
А зачем, это же средство мобильности, сел-поехал!