В Шелехове 16-летний подросток за рулём электромопеда не уступил дорогу автомобилю

На улице Ленина в Шелехове Иркутской области 16-летний подросток за рулём электромопеда на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю. Подросток и его 19-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Электромопед принадлежит родителям подростка. Его мощность (250 Вт) превышает установленный законом предел, поэтому для управления требуются права категории «М».

За передачу управления несовершеннолетнему водителей оштрафуют на 30 тысяч рублей . Прокуратура проводит проверку.