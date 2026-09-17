"То, что мы живы, — настоящее чудо!": лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
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«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

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«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

ДТП произошло 12 сентября на 179-м километре платной трассы М-12 «Восток» в Собинском районе Владимирской области. Из леса выбежал лось, перескочил через отбойник и оказался под колёсами легкового автомобиля BMW. Удар был настолько сильным, что животному оторвало голову, а рог пробил стекло и застрял в салоне. По счастливой случайности ни водитель, ни пассажирка не пострадали.

Примерно через десять минут на лежавшую на дороге тушу наехал автомобиль «Лада Калина», который от столкновения перевернулся. Люди в легковушке отделались испугом, серьёзных травм ни у кого не было. А вот машине предстоит долгий и дорогой ремонт.

&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

То, что мы живы, — настоящее чудо

Первой легковушкой управлял 35-летний Александр Казаков. В тот день он, его 30-летняя жена Эльмира и их ретривер Ева ехали из Казани в Санкт-Петербург. Александр вспоминает, что после Мурома и Владимира дорога была сухой, машин почти не было, но уже стемнело. Автомобиль двигался в левом ряду со скоростью примерно 110–120 км/ч по платной трассе.

По его словам, ничто не предвещало беды: обстановка была спокойной и тихой, а к М-12 у них раньше не возникало претензий. Но примерно в 30 метрах от машины появился лось — животное вышло на встречную полосу. Середина трассы освещалась плохо, поэтому заметить его заранее было практически невозможно. Александр увидел лося только тогда, когда тот оказался прямо на пути автомобиля.

Всё произошло за одну-две секунды. Мужчина затормозил и попытался уйти вправо, чтобы по возможности не соприкоснуться с животным. Однако избежать столкновения не удалось: лось внезапно ускорился, и удар пришёлся в левую, водительскую сторону. Бампер почти не пострадал, но животное пробило лобовое стекло, а рога оказались в салоне над водителем. Лось погиб на месте.

Эльмира самого животного перед ударом не увидела. Она рассказывает, что просто моргнула — и на неё полетело битое стекло. Александр спросил, всё ли нормально, и добавил, что с Евой тоже всё в порядке. Первой мыслью женщины было: «А как мы поедем?» Сейчас она считает эту мысль глупой и объясняет её шоком.

После удара Александр смог сохранить управление и остановить автомобиль у правого края дороги. Подушки безопасности не сработали, водительская дверь заблокировалась, поэтому сразу выбраться из машины он не смог. На помощь супругам пришли автомобилисты, ехавшие следом.

Но аварийная ситуация на этом не закончилась. Тело лося осталось лежать на проезжей части. Через несколько секунд на него наехал водитель «Лады Калины», который не успел заметить животное и затормозить. Машина перевернулась и проскользила дальше по трассе на крыше. Находившиеся в «Калине» люди серьёзно не пострадали — у них были лёгкие ушибы и шок.

&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

Эльмире было страшно находиться рядом со скоростной трассой. Она опасалась, что стоящие автомобили и людей не заметит следующий водитель. Вместе с мужем и собакой она ушла за ограждение и позвонила по номеру 112.

Супругам повезло. Александр получил порезы руки, а в лицо и глаза попали осколки разбитого лобового стекла. Их он удалил с помощью компрессора, который дал проезжавший мимо дальнобойщик. Серьёзных повреждений глаз не оказалось, швы на руку также не потребовались. Эльмира ударилась коленом и тоже получила небольшие порезы от стекла. Собака Ева не пострадала.

&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

Всё произошедшее после аварии Александр снимал на видео. По его словам, он опасался, что не сможет в точности воспроизвести случившееся. Именно эти кадры позже разошлись по соцсетям и СМИ.

После оформления происшествия повреждённую машину отправили эвакуатором в Москву. Сами супруги продолжили путь в Санкт-Петербург на автомобиле друзей. Теперь машине предстоит серьёзный ремонт: повреждены левая сторона кузова, крыло, лобовое стекло, стойка, водительская и задняя двери.

&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12

Вернувшись в Казань, супруги собираются провести экспертизу, определить сумму ущерба и начать обсуждать произошедшее с «Автодором». Для Александра это принципиальный вопрос: он хочет понять, как лось вообще смог оказаться на платной дороге. Он говорит, что не знает, есть ли там проходы для лосей и правильно ли были установлены сетки. Справа ограждение они видели, а слева — нет. Животное пришло с горы, перешло встречную полосу и без проблем пробралось через отбойник. В интернете некоторые упрекают их в высокой скорости, но автомобиль двигался примерно 110–120 км/ч, супруги никуда не торопились и не совершали опасных манёвров.

Относительно собственных трат супруги не переживают. У них есть полис ОСАГО, который должен покрыть штраф за сбитого лося (сейчас он составляет 80 тыс. рублей согласно приказу Минприроды России № 948) и частично расходы на ремонт. Самым большим счастьем они считают то, что ни они, ни Ева серьёзно не пострадали.

«Мы максимально легко выбрались из такого ужаса. То, что мы живы, — настоящее чудо», — говорит Александр.

Лосей часто видят на трассе

Автомобилисты регулярно сообщают в региональную Госохотинспекцию о выходе диких копытных животных на проезжую часть платной скоростной трассы М-12 или об их нахождении в створе дороги.

Вдоль платного автобана установлено сетчатое ограждение, которое должно предотвращать выход животных на трассу. Однако не везде оно находится в должном состоянии: сетка рвётся из-за падения деревьев, хозяйственной деятельности человека или повреждений дикими животными.

Для перехода диких животных над трассой М-12 в Собинском районе построен специальный экодук. Он расположен на путях миграции диких копытных и замаскирован под обычный лес с помощью высаженных хвойных деревьев. Но, как отмечали в Госохотинспекции Владимирской области, местные звери пока неохотно пользуются незнакомым сооружением: по следам видно, что животные неоднократно приближались к экодуку, но пересекали его лишь в единичных случаях.

&#171;То, что мы живы, — настоящее чудо!&#187;: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
Фотографии с места ДТП
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