В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ

ДТП на перекрестке 9 Мая — Шумяцкого в Красноярске. Любитель езды на красный «нашёл» свой КамАЗ. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля очевидца.
Маршрутка снесла минивэн на перекрестке в Иркутске
ДТП произошло на перекрестке Байкальская - Седова. Маршрутка снесла поворачивающий налево минивэн. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор...
тотал или еще походит ?
ну китайское ведро — это изначально утиль, а удар приведший кузов к банану, тем более-))
Ай как хорошо…и штрафов не надо ему даже никаких)
Все едут и он поехал?