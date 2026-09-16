В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ
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В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ

ЧП и ДТП Красноярска
4 комментария 4 комментария
В Красноярске водитель кроссовера проехал на красный и попал под КамАЗ

ДТП на перекрестке 9 Мая — Шумяцкого в Красноярске. Любитель езды на красный «нашёл» свой КамАЗ. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля очевидца.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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тотал или еще походит ?

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E_Lindros

ну китайское ведро — это изначально утиль, а удар приведший кузов к банану, тем более-))

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E_Lindros

Ай как хорошо…и штрафов не надо ему даже никаких)

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sanchess80

Все едут и он поехал?

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