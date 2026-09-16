Маршрутка снесла минивэн на перекрестке в Иркутске

ДТП произошло на перекрестке Байкальская — Седова. Маршрутка снесла поворачивающий налево минивэн. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца. О пострадавших не сообщается.
Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме
ДТП произошло 13 сентября на перекрестке в Кинешме Ивановской области. 18-летний молодой человек на мопеде обгонял поворачивающий автобус ПАЗ и...
самоубийца на черной коробчонке. Светофоры не работают и усЁ приехали — «Были же нормальные люди и вдруг все стали кретинами.»
но я больше ржу, когда широкая дорога пока еще без разметки, эт ваще хаос 😀