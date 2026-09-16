Маршрутка снесла минивэн на перекрестке в Иркутске
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Маршрутка снесла минивэн на перекрестке в Иркутске

ЧП и ДТП Иркутска
2 комментария 2 комментария
Маршрутка снесла минивэн на перекрестке в Иркутске

ДТП произошло на перекрестке Байкальская — Седова. Маршрутка снесла поворачивающий налево минивэн. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца. О пострадавших не сообщается.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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MishaBob

самоубийца на черной коробчонке. Светофоры не работают и усЁ приехали — «Были же нормальные люди и вдруг все стали кретинами.»

Редактировалось 4 часов назад
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E_Lindros

но я больше ржу, когда широкая дорога пока еще без разметки, эт ваще хаос 😀

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