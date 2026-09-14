Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт

Официальные отчёты действительно показывают, что ДТП и погибших на дорогах становится меньше. Однако при более внимательном взгляде становится ясно: расслабляться рано. Меньше аварий ещё не означает, что ездить стало спокойнее. Например, только 4 сентября произошло 303 аварии, погибли 26 человек, 351 получил травмы. Из погибших 21 — водители и пассажиры. За первые выходные сентября зафиксировали 637 ДТП, 72 погибших и 807 раненых.
В эти же дни случилось 26 аварий с автобусами: один погибший, 52 пострадавших, среди них дети. Сухая статистика не отражает всей картины: новые виды транспорта и нарушения ПДД добавляют проблем всем участникам движения.
Разберёмся, что в реальности происходит на российских дорогах и почему статистика не гарантирует безопасности.
Число аварий с автобусами и электросамокатами растет
Автобусы и маршрутки снова в центре внимания. За восемь месяцев зафиксировано 2 376 аварий по вине их водителей — на 7% больше, чем годом ранее. Проблема существует не только в мегаполисах: на региональных трассах перевозчиков почти не контролируют. Только за первые выходные сентября произошло 26 аварий с автобусами.
Водители мопедов и тракторов тоже отметились: число погибших по их вине выросло почти на треть и даже больше. Причина проста — за руль садятся те, кто не умеет управлять техникой, а сама техника стала доступнее.
Ещё одна болевая точка — электросамокаты и моноколёса. Это уже не игрушка, а массовый транспорт. В Петербурге за семь месяцев 2026 года 65% ДТП с электросамокатами и электровелосипедами пришлись на частные устройства, а среди погибших их доля составила 71%. За полгода число аварий с СИМ выросло почти в 2,3 раза. Летом в городе и области произошло 176 таких ДТП, 185 человек пострадали, несколько погибли. За тот же период зафиксировали 154 аварии с СИМ, принадлежащими компаниям, — на четверть больше, чем год назад. Профильные СМИ отмечают: частные самокаты всё чаще попадают в тяжёлые и смертельные происшествия. Недавний случай в Новой Москве, где погиб ребёнок на электросамокате, — уже не абстрактная угроза, а реальная боль для родителей и инспекторов.
Детская безопасность — отдельная тема. За первые выходные сентября произошло 100 ДТП с несовершеннолетними, 114 детей получили травмы, из них 59 были пассажирами, 12 — водителями мототранспорта. Количество погибших детей до 7 лет, которых перевозили без детских кресел, выросло на 22,7%. Родители часто игнорируют элементарные правила, а итогом становятся трагедии, которых можно было избежать. Велосипедисты тоже в зоне риска: погибших среди них стало больше на 20,7%, а аварий с детьми-велосипедистами — на 19,8%. Здесь вина лежит не только на детях, но и на взрослых, которые не объясняют, как вести себя на дороге.
Регионы, где смертность продолжает расти
В ряде регионов ситуация только ухудшается. В Еврейской автономной области, Мурманской области, Забайкальском и Пермском краях, а также в Татарстане смертность растёт второй год подряд, а в Татарстане — уже третий. Независимые публикации со ссылкой на ГИБДД подтверждают: в некоторых регионах число погибших упрямо увеличивается, хотя формально аварий становится меньше.
Главные причины смертельных ДТП
Основные причины смертельных аварий — обгоны и выезд на встречную полосу. За восемь месяцев число погибших из-за неправильного обгона выросло на 15,2%, из-за выезда на встречку — на 14,2%. В начале сентября бывают дни, когда фиксируют больше 300 аварий и десятки погибших. Это не случайность, а системная проблема: культура вождения и контроль со стороны ГИБДД по-прежнему хромают.
«Российская Газета» отмечает: несмотря на общее снижение аварийности, ситуация на дорогах остаётся сложной. Водители игнорируют простые правила, а новые виды транспорта только усложняют работу инспекторам. Техника становится всё разнообразнее, а контроля за ней — всё меньше. Обычному автомобилисту расслабляться не стоит.
Осень добавляет проблем. Мокрый асфальт, туман, плохая видимость — всё это увеличивает риск даже для опытных водителей. В таких условиях не стоит надеяться на красивые цифры в отчётах. Лучше потратить время и деньги на детское кресло, хорошие шины и внимательность за рулём.
Вывод
Вывод простой: ни региональные власти, ни сами водители не могут позволить себе расслабиться. Формальное снижение числа ДТП не отменяет роста смертности в отдельных регионах и среди уязвимых участников движения. Официальные данные ГИБДД и публикации ведущих СМИ показывают: проблема не исчезла, она просто сместилась в другие сегменты — автобусы, перевозку детей, электросамокаты.
Пока культура вождения и контроль за соблюдением ПДД не станут нормой, статистика будет лишь прикрывать настоящие угрозы. Для водителя главный урок в том, что безопасность на дороге не сводится к цифрам. Это ежедневная дисциплина и готовность замечать новые риски, которые появляются быстрее, чем меняются законы.
изза сраных китайских вёдер из фольги и картона, изза старения автопарка (криво восстановленный тотал выпускается снова на дорогу), изза сокращения и похуизма гибддни (плодится больше торчков и синяков за рулём, коррупция), изза тупорылых погонщиков мулов, посаженных на сложные машины, отупение зумеров и тп. и тд.
Где дороги стали безопаснее ? Дороги стали всего лишь одной из статей распила бюджета! ежегодно забордюривание без ливнёвок, тротуары как футбольное поле с брусчаткой, которую меняют раз в год , ограничение скорости на магистральных дорогах городов, лес знаков по поводу и без, дублирующие друг друга по сто раз — только ухудшают качество вождения
Светофоры каждые 200 м…
1. Много тупых зуммеров, т.к. образование ниже плинтуса.
2. Машины стали комфортнее, а значит уснуть можно быстрее в такой машине, да и водители стали тупее, т.к. каждый считает себя водителем.
И с чего это дороги стали безопаснее? Скоростной режим нарушается подавляющим числом водителей. Те, кто едет не используя хотя бы ненаказуемые + 20 км/ч остальных уже сильно раздражают. С другой стороны знаки ограничения скорости, похоже уже и ставятся с учетом + 20-ти. Иначе как объяснить знаки «30», а то и «20» , которые устанавливаются местечковыми рулителями на трассах, в границах своего НП. Разметка на дорогах последнее время, похоже, придумывается теми, кто эти дороги ремонтирует. То, 50 метров ограниченной видимости прерывистая, то 500 метров в полях — сплошная. Камеры вместо инспекторов на дорогах это отдельный трэш. Мало того, что камеры не распознают, например, пьяных или под веществами, но и, поскольку за на рушения с камер только штрафуют, то и ездят водилы в соответствии с толщиной кошелька, а потом авария и «удивление», ну надо же у него 60 штрафов (оплаченных или нет уже не важно).