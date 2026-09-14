Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт

Официальные отчёты действительно показывают, что ДТП и погибших на дорогах становится меньше. Однако при более внимательном взгляде становится ясно: расслабляться рано. Меньше аварий ещё не означает, что ездить стало спокойнее. Например, только 4 сентября произошло 303 аварии, погибли 26 человек, 351 получил травмы. Из погибших 21 — водители и пассажиры. За первые выходные сентября зафиксировали 637 ДТП, 72 погибших и 807 раненых.

В эти же дни случилось 26 аварий с автобусами: один погибший, 52 пострадавших, среди них дети. Сухая статистика не отражает всей картины: новые виды транспорта и нарушения ПДД добавляют проблем всем участникам движения.

Разберёмся, что в реальности происходит на российских дорогах и почему статистика не гарантирует безопасности.

Фото из открытых источников

Число аварий с автобусами и электросамокатами растет

Автобусы и маршрутки снова в центре внимания. За восемь месяцев зафиксировано 2 376 аварий по вине их водителей — на 7% больше, чем годом ранее. Проблема существует не только в мегаполисах: на региональных трассах перевозчиков почти не контролируют. Только за первые выходные сентября произошло 26 аварий с автобусами.

Водители мопедов и тракторов тоже отметились: число погибших по их вине выросло почти на треть и даже больше. Причина проста — за руль садятся те, кто не умеет управлять техникой, а сама техника стала доступнее.

Ещё одна болевая точка — электросамокаты и моноколёса. Это уже не игрушка, а массовый транспорт. В Петербурге за семь месяцев 2026 года 65% ДТП с электросамокатами и электровелосипедами пришлись на частные устройства, а среди погибших их доля составила 71%. За полгода число аварий с СИМ выросло почти в 2,3 раза. Летом в городе и области произошло 176 таких ДТП, 185 человек пострадали, несколько погибли. За тот же период зафиксировали 154 аварии с СИМ, принадлежащими компаниям, — на четверть больше, чем год назад. Профильные СМИ отмечают: частные самокаты всё чаще попадают в тяжёлые и смертельные происшествия. Недавний случай в Новой Москве, где погиб ребёнок на электросамокате, — уже не абстрактная угроза, а реальная боль для родителей и инспекторов.

Детская безопасность — отдельная тема. За первые выходные сентября произошло 100 ДТП с несовершеннолетними, 114 детей получили травмы, из них 59 были пассажирами, 12 — водителями мототранспорта. Количество погибших детей до 7 лет, которых перевозили без детских кресел, выросло на 22,7%. Родители часто игнорируют элементарные правила, а итогом становятся трагедии, которых можно было избежать. Велосипедисты тоже в зоне риска: погибших среди них стало больше на 20,7%, а аварий с детьми-велосипедистами — на 19,8%. Здесь вина лежит не только на детях, но и на взрослых, которые не объясняют, как вести себя на дороге.

Регионы, где смертность продолжает расти

В ряде регионов ситуация только ухудшается. В Еврейской автономной области, Мурманской области, Забайкальском и Пермском краях, а также в Татарстане смертность растёт второй год подряд, а в Татарстане — уже третий. Независимые публикации со ссылкой на ГИБДД подтверждают: в некоторых регионах число погибших упрямо увеличивается, хотя формально аварий становится меньше.

Главные причины смертельных ДТП

Основные причины смертельных аварий — обгоны и выезд на встречную полосу. За восемь месяцев число погибших из-за неправильного обгона выросло на 15,2%, из-за выезда на встречку — на 14,2%. В начале сентября бывают дни, когда фиксируют больше 300 аварий и десятки погибших. Это не случайность, а системная проблема: культура вождения и контроль со стороны ГИБДД по-прежнему хромают.

«Российская Газета» отмечает: несмотря на общее снижение аварийности, ситуация на дорогах остаётся сложной. Водители игнорируют простые правила, а новые виды транспорта только усложняют работу инспекторам. Техника становится всё разнообразнее, а контроля за ней — всё меньше. Обычному автомобилисту расслабляться не стоит.

Осень добавляет проблем. Мокрый асфальт, туман, плохая видимость — всё это увеличивает риск даже для опытных водителей. В таких условиях не стоит надеяться на красивые цифры в отчётах. Лучше потратить время и деньги на детское кресло, хорошие шины и внимательность за рулём.

Вывод

Вывод простой: ни региональные власти, ни сами водители не могут позволить себе расслабиться. Формальное снижение числа ДТП не отменяет роста смертности в отдельных регионах и среди уязвимых участников движения. Официальные данные ГИБДД и публикации ведущих СМИ показывают: проблема не исчезла, она просто сместилась в другие сегменты — автобусы, перевозку детей, электросамокаты.

Пока культура вождения и контроль за соблюдением ПДД не станут нормой, статистика будет лишь прикрывать настоящие угрозы. Для водителя главный урок в том, что безопасность на дороге не сводится к цифрам. Это ежедневная дисциплина и готовность замечать новые риски, которые появляются быстрее, чем меняются законы.