Два грузовика столкнулись на Московской КАД

ДТП произошло 31 августа на внутренней стороне 107 км МКАД после развязки с Щелковским шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Момент столкновения попал в объектив камеры Дептранса Москвы.
«Гелендваген» опрокинулся и вылетел на тротуар в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП произошло 27 августа ️на Кутузовском проспекте в Москве. Mercedes-Benz G-Class перевернулся после того, как его подрезал таксист. От...
Глупая идея по МКАДу ехать на круизе!
ездить по мкаду ваще глупая идея.
А что тут устанавливать? На видео всё видно. Там вопрос только в том, один труп или два.
Хорошо что легковушек между ними не было. А то МЧС задолбались бы собирать фарш.
Телефон за рулем — зло.
А дрочить,глядя в телефон — двойное зло.
Глупо, тупо и не професиАНАЛьно !!!!