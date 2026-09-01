Два грузовика столкнулись на Московской КАД
1

Два грузовика столкнулись на Московской КАД

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
Два грузовика столкнулись на Московской КАД

ДТП произошло 31 августа на внутренней стороне 107 км МКАД после развязки с Щелковским шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Момент столкновения попал в объектив камеры Дептранса Москвы.

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6 Комментариев
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6 комментариев
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Kolyan II

Глупая идея по МКАДу ехать на круизе!

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1
Bizon

ездить по мкаду ваще глупая идея.

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3
formatceft

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

А что тут устанавливать? На видео всё видно. Там вопрос только в том, один труп или два.

Хорошо что легковушек между ними не было. А то МЧС задолбались бы собирать фарш.

Редактировалось 1 час назад
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1
Кирилл16

Телефон за рулем — зло.

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0
al08

А дрочить,глядя в телефон — двойное зло.

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0
Мишаня 007

Глупо, тупо и не професиАНАЛьно !!!!

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