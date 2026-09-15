Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме

ДТП произошло 13 сентября на перекрестке в Кинешме Ивановской области. 18-летний молодой человек на мопеде обгонял поворачивающий автобус ПАЗ и совершил с ним столкновение.

Водитель мопеда и его 15-летняя пассажирка были госпитализированы. Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения.