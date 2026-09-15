Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме
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Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме

ДТП произошло 13 сентября на перекрестке в Кинешме Ивановской области. 18-летний молодой человек на мопеде обгонял поворачивающий автобус ПАЗ и совершил с ним столкновение.

Водитель мопеда и его 15-летняя пассажирка были госпитализированы. Момент столкновения попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Парень с девушкой пострадали в ДТП в Кинешме
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2 Комментария
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2 комментариев
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Nordman51

Тупой хруст

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Кирилл16

«Водитель мопеда (18 лет) и его 15-летняя пассажирка»… ехали выполнять наказ по рождаемости ибо уже более 7 тыс. школьниц и студенток получили пособия по беременности. Только вот 18-летний поедет после зачатия на зону, за изнасилование, а потом на т.н. СВО и везде всем «профит» — сплошные выплаты, выплаты, выплаты… так и победим!

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