Питбайки могут приравнять к мотоциклам
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Питбайки могут приравнять к мотоциклам

Автоновости
2 комментария 2 комментария

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в беседе с ТАСС заявил, что на питбайки следует распространить те же нормы, которые сегодня применяются к мотоциклам. По его убеждению, эти транспортные средства по своей сути практически не отличаются друг от друга, а существующая разница в их правовом статусе обусловлена лишь игрой терминами. Иными словами, фактическое сходство есть, но юридически оно пока не учитывается.

Питбайки могут приравнять к мотоциклам
Фото из открытых источников

Что представляют собой питбайки

Питбайки — это компактные и лёгкие мотоциклы, которые обычно используют для передвижения по бездорожью, тренировок и соревнований на спортивных трассах.

Однако на практике ими нередко управляют подростки, что создаёт дополнительные риски для их жизни и здоровья. Отсутствие чёткого регулирования и понятных требований к таким транспортным средствам усугубляет ситуацию.

Какие изменения предлагаются

Для решения проблемы Валерий Фадеев считает необходимым внести поправки в законодательство. Они должны установить для питбайков такие же требования, как и для мотоциклов. Речь может идти о правилах допуска к управлению, регистрации, возрастных ограничениях, технических требованиях и ответственности за нарушения.

Такой подход позволит устранить правовую неопределённость и сделать использование питбайков более контролируемым.

Почему это важно

Инициатива направлена прежде всего на повышение безопасности. Если питбайки получат статус, сопоставимый с мотоциклами, это поможет снизить число происшествий с участием несовершеннолетних, упорядочить эксплуатацию такой техники и создать понятные правила для владельцев, родителей и контролирующих органов.

Таким образом, предложение сводится к тому, чтобы устранить терминологическую разницу между питбайками и мотоциклами и распространить на первые действующие для вторых правила. Это должно повысить безопасность и сделать правовое регулирование более логичным.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Неее, рано депутаты начали думать про данную проблему. Ещё не все подростки самоубились. Нужно ещё посидеть, попросиживать штаны в госдуме.

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sanchess80

Ничего не понял. Разве сейчас им разрешено ездить по дорогам? Вроде бы нет. Ездят, потому гаишники не успевают их отлавливать.
Ну поменяется статус, и что это изменит?

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