Фура и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Челябинске
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Фура и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Челябинске

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев
Фура и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Челябинске

ДТП произошло 25 сентября утром на перекрёстке Кирова и Братьев Кашириных в Челябинске. Столкнулись большегрузная фура и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается. Из-за ДТП движение трамваев через участок временно закрыли.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

анал в поряде, ещё б чутка и разъехались бы

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1
Rubicon

не нужно пугать бегемота. Он же может испугаться

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3
E_Lindros

мало того, он даже остановился и отвернулся от страха почти засунув голову под ляжку))

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2
Nordman51

Тормозил в своей полосе, но тормоза подвели по ходу.

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1
slogic

Ага, с самонаводкой на виновника.

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0
Ralf

о каких пострадавших в данном ДТП может идти речь?

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0
Bizon

во, за уралом капотные американцы остались

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0
denium

Проскакунам перед носом впереди идущего авто посвящается. Если анал резко не тормозил, то легковушечника не наказал бы.

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