Фура и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Челябинске

ДТП произошло 25 сентября утром на перекрёстке Кирова и Братьев Кашириных в Челябинске. Столкнулись большегрузная фура и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается. Из-за ДТП движение трамваев через участок временно закрыли.
Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска
24 сентября вечером в Челябинске автомобиль ДПС со спецсигналами двигался по улице Цвиллинга и пропускал поток с проспекта Ленина. Когда колонна...
анал в поряде, ещё б чутка и разъехались бы
не нужно пугать бегемота. Он же может испугаться
мало того, он даже остановился и отвернулся от страха почти засунув голову под ляжку))
Тормозил в своей полосе, но тормоза подвели по ходу.
Ага, с самонаводкой на виновника.
о каких пострадавших в данном ДТП может идти речь?
во, за уралом капотные американцы остались
Проскакунам перед носом впереди идущего авто посвящается. Если анал резко не тормозил, то легковушечника не наказал бы.