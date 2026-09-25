Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска

24 сентября вечером в Челябинске автомобиль ДПС со спецсигналами двигался по улице Цвиллинга и пропускал поток с проспекта Ленина. Когда колонна проехала, полицейские продолжили движение. Но внезапно со встречного направления перед ними выехал белый Volkswagen Golf. Оба водителя получили травмы.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что машина их сотрудника ехала с включёнными световыми и звуковыми сигналами. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Очевидец происшествия рассказывает: «Видел аварию, жестко конечно. Экипаж ехал на маяках, видно было далеко, перед перекрестком включили сирену(звуковую) , через пару секунд , мамкин летчик протаранил машину ДПС. Водителю патрульки сильно досталось».