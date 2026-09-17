В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки

В мае прошлого года в Ачинске произошла авария. 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela, не удостоверившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево во двор и столкнулся с мотоциклом. 30-летний мотоциклист погиб на месте. Его пассажирку доставили в больницу, где она позже скончалась.

Ни водитель, ни пассажир мотоцикла не использовали мотошлемы и защитную экипировку. Кроме того, погибший мотоциклист не имел водительских прав и никогда не заканчивал автошколу.

Суд признал водителя Mazda Axela виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 10 месяцев.

Напомним, что ранее следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове.

Фото Госавтоинспекции Красноярского края