В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки
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В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

В мае прошлого года в Ачинске произошла авария. 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela, не удостоверившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево во двор и столкнулся с мотоциклом. 30-летний мотоциклист погиб на месте. Его пассажирку доставили в больницу, где она позже скончалась.

Ни водитель, ни пассажир мотоцикла не использовали мотошлемы и защитную экипировку. Кроме того, погибший мотоциклист не имел водительских прав и никогда не заканчивал автошколу.

Суд признал водителя Mazda Axela виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 10 месяцев.

Напомним, что ранее следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове. 

В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки
В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки
В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки
Фото Госавтоинспекции Красноярского края
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3 Комментария
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3 комментариев
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E_Lindros

охренеть! бесправное мудило на 2х колёсах нарулило, а отдрюкали водилу..збсь правосудие! хруст вообще не должен был на дороге находиться

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1
Rubicon

Сплошной наверное нет, поэтому условный срок.

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Bizon

нехило занес Акела
ладно бы одного зажмурил, но 2 это перебор.

РФ — страна возможностей, могут делать все что угодно.

Подростков за уличные драки (разбитые носы) по хулиганке сажают на реальные срока, а за убийство пусть даже по неосторожности — некуя не бывает.

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