В Красноярском крае водителя автомобиля осудили за гибель мотоциклиста и его пассажирки

В мае прошлого года в Ачинске произошла авария. 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela, не удостоверившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево во двор и столкнулся с мотоциклом. 30-летний мотоциклист погиб на месте. Его пассажирку доставили в больницу, где она позже скончалась.
Ни водитель, ни пассажир мотоцикла не использовали мотошлемы и защитную экипировку. Кроме того, погибший мотоциклист не имел водительских прав и никогда не заканчивал автошколу.
Суд признал водителя Mazda Axela виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 10 месяцев.
Напомним, что ранее следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове.
охренеть! бесправное мудило на 2х колёсах нарулило, а отдрюкали водилу..збсь правосудие! хруст вообще не должен был на дороге находиться
Сплошной наверное нет, поэтому условный срок.
нехило занес Акела
ладно бы одного зажмурил, но 2 это перебор.
РФ — страна возможностей, могут делать все что угодно.
Подростков за уличные драки (разбитые носы) по хулиганке сажают на реальные срока, а за убийство пусть даже по неосторожности — некуя не бывает.