В Шадринске питбайкер пытался скрыться от полиции и попал в ДТП
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В Шадринске питбайкер пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
В Шадринске питбайкер пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

В Шадринске 23-летний мужчина на питбайке проигнорировал требование полицейских остановиться, после чего врезался в автомобиль, бросил мотоцикл и попытался скрыться, но его задержали.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. На него составлены административные протоколы. Происшествие попало в объектив камеры.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Ну и ссыкло. Тупые они конечно эти личинки хрустов. На такой технике от ментов огородами нужно уходить, а не по дорогам гоняться.

Редактировалось 6 часов назад
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5
MishaBob

«23-летний мужчина» до таких лет дожил, мог бы эндуро прикупить и на права сдать. И не бегать от пентов, как сыкло.

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4
Кирилл16

Дятел

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5
MoJloTkoM no roJloBe

Падла какая живучая…

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2
Kolyan II

Ждём видео с извинениями!

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1
Ростислав

Хруст кретин с рождения, т.к. только кретины пытаются удрать от мусоров по дороге.
Полно дворов и тротуаров, где мусора не проедут, а питбайк проедет без проблем.

Редактировалось 2 часов назад
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