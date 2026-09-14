В Шадринске питбайкер пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

В Шадринске 23-летний мужчина на питбайке проигнорировал требование полицейских остановиться, после чего врезался в автомобиль, бросил мотоцикл и попытался скрыться, но его задержали.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. На него составлены административные протоколы. Происшествие попало в объектив камеры.