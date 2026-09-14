В Шадринске питбайкер пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

В Шадринске 23-летний мужчина на питбайке проигнорировал требование полицейских остановиться, после чего врезался в автомобиль, бросил мотоцикл и попытался скрыться, но его задержали.
Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. На него составлены административные протоколы. Происшествие попало в объектив камеры.
Ну и ссыкло. Тупые они конечно эти личинки хрустов. На такой технике от ментов огородами нужно уходить, а не по дорогам гоняться.
«23-летний мужчина» до таких лет дожил, мог бы эндуро прикупить и на права сдать. И не бегать от пентов, как сыкло.
Дятел
Падла какая живучая…
Ждём видео с извинениями!
Хруст кретин с рождения, т.к. только кретины пытаются удрать от мусоров по дороге.
Полно дворов и тротуаров, где мусора не проедут, а питбайк проедет без проблем.