В Петербурге подросток на мотоцикле пытался скрыться от сотрудников ДПС

В Санкт-Петербурге, на площади Стачек, инспекторы ДПС заметили мотоцикл марки «GROX», передвигавшийся без государственных регистрационных знаков и подали сигнал об остановке. Однако водитель двухколёсного транспортного средства проигнорировал требование и попытался скрыться. Вскоре нарушителя всё же удалось задержать. Он не справился с управлением и упал с мотоцикла.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулём мотоцикла находился несовершеннолетний, у которого отсутствовало водительское удостоверение соответствующей категории.

На юного нарушителя были составлены административные протоколы по целому ряду пунктов ПДД. Среди вменяемых ему нарушений — езда без прав, отказ от остановки по требованию сотрудника, выезд на полосу встречного движения, проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, а также иные грубые нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время мотоцикл изъят и отправлен на специализированную штрафную стоянку. Сам несовершеннолетний передан сотрудникам органов опеки для проведения дальнейшей проверки и принятия решения по делу.