«Выехал на встречную полосу»: пассажир «Ларгуса» погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

ДТП произошло 28 августа на трассе Челябинск — Новосибирск. 25‑летний водитель автомобиля Lada Largus с прицепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом Scania с полуприцепом.

После столкновения «Лада» загорелась, а Scania изменила направление, выехала на встречную полосу и там совершила ещё одно столкновение — с автомобилем Dongfeng с полуприцепом, за рулём которого находился 34‑летний водитель.

24-летний пассажир «Ларгуса» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель этой же машины получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Кроме того, в прицепе легковушки перевозили домашний скот — все животные погибли.