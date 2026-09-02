"Выехал на встречную полосу": пассажир "Ларгуса" погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск
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«Выехал на встречную полосу»: пассажир «Ларгуса» погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

Аварии в России
10 комментариев 10 комментариев
«Выехал на встречную полосу»: пассажир «Ларгуса» погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

ДТП произошло 28 августа на трассе Челябинск — Новосибирск. 25‑летний водитель автомобиля Lada Largus с прицепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом Scania с полуприцепом.

После столкновения «Лада» загорелась, а Scania изменила направление, выехала на встречную полосу и там совершила ещё одно столкновение — с автомобилем Dongfeng с полуприцепом, за рулём которого находился 34‑летний водитель.

24-летний пассажир «Ларгуса» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель этой же машины получил травмы и был госпитализирован.

Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Кроме того, в прицепе легковушки перевозили домашний скот — все животные погибли.

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10 Комментариев
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10 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Rubicon

главный баран остался жив . как ?

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3
Дихлофос

Очевидно, был пристегнут.

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1
Rubicon

удар водительской стороной, там места нет чтобы сохраниться,

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1
d989417

Крепление сидушки не выдержало.

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0
Rubicon

сидушка с плохим креплением сначала вместе с водителем едет в сторону столкновения, а потом уже останки отскакивают

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0
d989417

Там может пол сначала назад пошел.

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0
Rubicon

было фото снизу, стандартная гармошка пола со стороны водителя

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0
d989417

Сначала назад пошел — потом уже крепления не выдержали. Вперед лететь подушка помешала.

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0
goldberg

Скановода могут и посадить. Нарушение 10,1

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0
goldberg

Бампер Скании из фольги.

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