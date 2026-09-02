«Выехал на встречную полосу»: пассажир «Ларгуса» погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск

ДТП произошло 28 августа на трассе Челябинск — Новосибирск. 25‑летний водитель автомобиля Lada Largus с прицепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом Scania с полуприцепом.
После столкновения «Лада» загорелась, а Scania изменила направление, выехала на встречную полосу и там совершила ещё одно столкновение — с автомобилем Dongfeng с полуприцепом, за рулём которого находился 34‑летний водитель.
24-летний пассажир «Ларгуса» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель этой же машины получил травмы и был госпитализирован.
Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Кроме того, в прицепе легковушки перевозили домашний скот — все животные погибли.
главный баран остался жив . как ?
Очевидно, был пристегнут.
удар водительской стороной, там места нет чтобы сохраниться,
Крепление сидушки не выдержало.
сидушка с плохим креплением сначала вместе с водителем едет в сторону столкновения, а потом уже останки отскакивают
Там может пол сначала назад пошел.
было фото снизу, стандартная гармошка пола со стороны водителя
Сначала назад пошел — потом уже крепления не выдержали. Вперед лететь подушка помешала.
Скановода могут и посадить. Нарушение 10,1
Бампер Скании из фольги.