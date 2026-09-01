Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией

30 августа на 181-м километре трассы А‑370 «Уссури» в Бикинском районе произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стал 26‑летний житель Амурской области.

По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем Toyota Crown Athlete Hybrid и двигался в сторону Владивостока. На обочине стоял автовоз Freightliner Century с прицепом «Амур». Легковушка врезалась в него. От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия.

Как думаете, можно ли было избежать этой трагедии, если бы автовоз припарковался не на обочине и был лучше заметен ?

Фото Госавтоинспекции