Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией

30 августа на 181-м километре трассы А‑370 «Уссури» в Бикинском районе произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стал 26‑летний житель Амурской области.
По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем Toyota Crown Athlete Hybrid и двигался в сторону Владивостока. На обочине стоял автовоз Freightliner Century с прицепом «Амур». Легковушка врезалась в него. От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия.
Как думаете, можно ли было избежать этой трагедии, если бы автовоз припарковался не на обочине и был лучше заметен ?
Забавно. Автовозу уехать в поле и запускать фейерверки?
как этот дебил вообще на обочине оказался ? слепой обгон справа ?
Не думаю! Этот, даже стеклянный уйх сломал бы!
«можно ли было избежать этой трагедии»
канешна, можно,
если ночью не ездить
ГТА не получилась
Вот это он разложился об автовоз. Как в страшном сне……