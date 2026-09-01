Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией
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Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев

30 августа на 181-м километре трассы А‑370 «Уссури» в Бикинском районе произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стал 26‑летний житель Амурской области.

По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем Toyota Crown Athlete Hybrid и двигался в сторону Владивостока. На обочине стоял автовоз Freightliner Century с прицепом «Амур». Легковушка врезалась в него. От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия.

Как думаете, можно ли было избежать этой трагедии, если бы автовоз припарковался не на обочине и был лучше заметен ?

Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией
Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией
Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией
Поездка из Хабаровска во Владивосток обернулась трагедией
Фото Госавтоинспекции
0
6 Комментариев
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6 комментариев
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Дихлофос

Забавно. Автовозу уехать в поле и запускать фейерверки?

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4
cs

как этот дебил вообще на обочине оказался ? слепой обгон справа ?

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2
Kolyan II

Не думаю! Этот, даже стеклянный уйх сломал бы!

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2
Bizon

«можно ли было избежать этой трагедии» 
канешна, можно,
если ночью не ездить

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0
ak100

ГТА не получилась

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0
Мишаня 007

Вот это он разложился об автовоз. Как в страшном сне……

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