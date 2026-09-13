Женщина на Range Rover не уступила дорогу "Ладе" на перекрестке в Магнитогорске
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Женщина на Range Rover не уступила дорогу «Ладе» на перекрестке в Магнитогорске

Аварии в России
18 комментариев 18 комментариев

В Магнитогорске 38-летняя женщина-водитель автомобиля Range Rover на пересечении равнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Lada Granta. После столкновения иномарка перевернулась на крышу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП 54-летний водитель «Гранты» получил травмы и был госпитализирован.

В момент аварии в Range Rover находилась 9-летняя девочка, которая находилась в бустере и получила травмы.

Женщина на Range Rover не уступила дорогу &#171;Ладе&#187; на перекрестке в Магнитогорске
Женщина на Range Rover не уступила дорогу &#171;Ладе&#187; на перекрестке в Магнитогорске
1
18 Комментариев
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18 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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vasya

на равнозначных перекрёстках у кого круче машина тот имеет большее преимущество

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2
formatceft

Или как в Пендосии: кто первым подъехал к перекрёстку, тот первым его и проезжает.

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0
sanchess80

Всегда было интересно — как они разрушивают виновность, если нет камер?

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0
cs

местная власть совсем расслабилась — уж 4 железки можно прикрутить .

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2
Rubicon

Это же статья за растрату! вы хоть представляете сколько это будет стоить ?

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2
Bizon

с проектом или без? :о)

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1
Rubicon

без проекта никто не работает, надо же обосновать

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0
alejandromartinez

…и тендер провести.

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1
RedVodim

какие железки?

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1
formatceft

2 главных дороги и 2 морковки.

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2
Rubicon

ага, щаз! еще два обязательно воткнут «Конец главной дороги»

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0
slogic

Хорошо зарядил. Теперь, надеюсь, освежит в памяти ПДД.

Редактировалось 15 часов назад
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1
Мишаня 007

Гранта — мощь! Хрена ваш Ровер, неустойчивый какой-то…….

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1
formatceft

Равнозначные перекрёстки — зло!

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0
alejandromartinez

Нормально, просто люди отупели.

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2
goldberg

Два барана

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0
Nordman51

Автор закрыл видимость обоим.

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-1
E_Lindros

он на белазе наверное ехал

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1
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