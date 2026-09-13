Женщина на Range Rover не уступила дорогу «Ладе» на перекрестке в Магнитогорске

В Магнитогорске 38-летняя женщина-водитель автомобиля Range Rover на пересечении равнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Lada Granta. После столкновения иномарка перевернулась на крышу.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП 54-летний водитель «Гранты» получил травмы и был госпитализирован.
В момент аварии в Range Rover находилась 9-летняя девочка, которая находилась в бустере и получила травмы.
на равнозначных перекрёстках у кого круче машина тот имеет большее преимущество
Или как в Пендосии: кто первым подъехал к перекрёстку, тот первым его и проезжает.
Всегда было интересно — как они разрушивают виновность, если нет камер?
местная власть совсем расслабилась — уж 4 железки можно прикрутить .
Это же статья за растрату! вы хоть представляете сколько это будет стоить ?
с проектом или без? :о)
без проекта никто не работает, надо же обосновать
…и тендер провести.
какие железки?
2 главных дороги и 2 морковки.
ага, щаз! еще два обязательно воткнут «Конец главной дороги»
Хорошо зарядил. Теперь, надеюсь, освежит в памяти ПДД.
Гранта — мощь! Хрена ваш Ровер, неустойчивый какой-то…….
Равнозначные перекрёстки — зло!
Нормально, просто люди отупели.
Два барана
Автор закрыл видимость обоим.
он на белазе наверное ехал