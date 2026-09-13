Женщина на Range Rover не уступила дорогу «Ладе» на перекрестке в Магнитогорске

В Магнитогорске 38-летняя женщина-водитель автомобиля Range Rover на пересечении равнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Lada Granta. После столкновения иномарка перевернулась на крышу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП 54-летний водитель «Гранты» получил травмы и был госпитализирован.

В момент аварии в Range Rover находилась 9-летняя девочка, которая находилась в бустере и получила травмы.