В Улан-Удэ подросток перебегал дорогу на красный и был сбит автомобилем

Сегодня днём на улице Ключевской в Октябрьском районе Улан-Удэ водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на 16-летнего юношу, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.