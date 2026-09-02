В Улан-Удэ подросток перебегал дорогу на красный и был сбит автомобилем
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В Улан-Удэ подросток перебегал дорогу на красный и был сбит автомобилем

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
В Улан-Удэ подросток перебегал дорогу на красный и был сбит автомобилем

Сегодня днём на улице Ключевской в Октябрьском районе Улан-Удэ водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на 16-летнего юношу, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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5 комментариев
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чё там устанавливать? втыкал, попал.
родителям проблем подкинул

Редактировалось 1 час назад
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E_Lindros

даун какой то…испугался трамвая позади чтоли и рванул под тачку?

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sanchess80

телефоном сильно уж увлёкся, приложил к уху и пошел.

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Кирилл16

«Легковой автомобиль с прицепом (РММ тягача до 3,5 тонн). Если вы управляете обычным легковым автомобилем (категория B) с прицепом, вам разрешено занимать крайнюю левую полосу в двух случаях:
1. для поворота налево или разворота.
2. При интенсивном движении, когда все остальные полосы (правая и средняя) плотно заняты потоком машин.»
На видео вижу нарушение рядности движения водителем авто с прицепом.

Редактировалось 39 минут назад
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нарушение рядности привело к дтп ?

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