В Улан-Удэ подросток перебегал дорогу на красный и был сбит автомобилем

Сегодня днём на улице Ключевской в Октябрьском районе Улан-Удэ водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на 16-летнего юношу, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
чё там устанавливать? втыкал, попал.
родителям проблем подкинул
даун какой то…испугался трамвая позади чтоли и рванул под тачку?
телефоном сильно уж увлёкся, приложил к уху и пошел.
«Легковой автомобиль с прицепом (РММ тягача до 3,5 тонн). Если вы управляете обычным легковым автомобилем (категория B) с прицепом, вам разрешено занимать крайнюю левую полосу в двух случаях:
1. для поворота налево или разворота.
2. При интенсивном движении, когда все остальные полосы (правая и средняя) плотно заняты потоком машин.»
На видео вижу нарушение рядности движения водителем авто с прицепом.
нарушение рядности привело к дтп ?