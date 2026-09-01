Трагедия на дороге: школьница оказалась в реанимации после наезда автомобиля в Норильске

В Норильске 14-летняя девочка попала под колеса ГАЗели, перебегая дорогу в неположенном месте. Инцидент случился 30 августа.
58-летний водитель «Соболя» не успел затормозить, и школьницу отбросило ударом на несколько метров. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает местная Госавтоинспекция.
Идиоты…
Всегда приториаживаю когда вижу что на обочине кучкуются подростки, хер знает что от них ожидать.
«Беги или умри» — это опасная подростковая игра-челлендж, цель которой — перебежать дорогу прямо перед близко идущей машиной и успеть снять это на видео.
мне кажется, это
https://vfokuse.mail.ru/articles/66729725-psiholog-chem-opasna-igra-na-dorogah-zahvativshaya-rf/
как раз тема для уроков ОБЖ.
Просто объяснить, что так поступают лохи. конченные лохи.
И показать «мясо», можно в субботу всей школой экскурсию в морг.
«Мясо» надо обязательно показывать, потому что 95% населения понимают только конкретику, а слова (абстрактные понятия) не понимают
Сейчас в школах «уроки о важном». А результатом их должно стать самопожертвование, что бы ребенок потом бесстрашно бросился под танк, с гранатой за поясом. А в статье попытка внушить ребенку обратное…
мозга нет , считай калека … водилу пипец как жалко , здесь же явно можно представить как суицид
Увидел детей на обочине, явно собирающихся перейти, притормози! Тебе же 13 лет, а 58, млять!
они не переходить собирались ! это продолжение дебильного тренда перебегать перед машиной . я думал что уже все прошло , но нет …
с чего ЭТО прошло?
Организаторов нашли, осудили?.
Для Плана
проще подростков сажать за критику властей (они не скрываются и пишут то, что
думаютвидят вокруг), чем вычислить и поймать настоящего врага. Тут мозги нужны
ЗЫ. я тут окуел.
Знакомый сына ездил в челябу и попал под компанию, когда менты вечером тормозили ВСЕХ подростков в районе ЧТЗ: Т.е. прямо охота. едут на козле увидели подросток, резко подъезжают, руки в гору и понеслась
На месте сразу острые вопросы, прессование и….БИНГО….изъятие мобилы. И сразу: бырра пароль от мобилы… от соцсетей.
Т..е. такой беспричинный (т.е. подросток ничего не сделал, просто оказался не в том месте и не в то время) беспредел, что нам советским школьникам и не снилось.
Вот так вот они и «работают»: глушат мелочь карбидом, а крупная рыба уплывает.
Хоть бы книжку прочитали «Старик и море» или Джека Лондона.
па ходу опять
си#ий кит
Игра БЕГИ ИЛИ УМРИ продолжается.