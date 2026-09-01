Трагедия на дороге: школьница оказалась в реанимации после наезда автомобиля в Норильске

В Норильске 14-летняя девочка попала под колеса ГАЗели, перебегая дорогу в неположенном месте. Инцидент случился 30 августа.

58-летний водитель «Соболя» не успел затормозить, и школьницу отбросило ударом на несколько метров. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает местная Госавтоинспекция.