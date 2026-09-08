В Медвежьегорске водитель насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на 633-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault Logan не пропустил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате наезда 66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Камера запечатлела момент наезда.
Пешеходы тоже должны знать ПДД..В которых написано,что начинать переходить дорогу надо только после того,как убедишься,что тебя водитель пропускает…
во гад! деда было за километр видно!
хронометраж
2 — 2.5 секунды как вышел и до сбития
при 40 кмч это 11 мс
при 60 кмч — 16.6 мс
т.е. 25-40 м расстояние
можно еще по столбам расстояние определить
ну дальше можно посчитать время реакции + время торможения
вывод: пешеход — мудак
я как бы и не сомневался
это какой то пздц! как надо отключиться, чтоб не видеть нихера впереди себя на дороге?
и чо не написали, что водятлу «стало плохо за рулём»?
это карелия, там все немного… тормознутые.
причем рядом в мурманске и ленобласти — все пучком, жизнь кипит, все шевеляцо а в соседней карелии — скукота, когда-будто просмотр жизни включили на замедленный режим воспроизведения.
ЗЫ. меня в медвежьегорске еще в конце 90-х штрафовали за 45 кмч.
там как с мурманской трассы съезжаешь, висит знак 40…и в кустах гайцы живут