В Медвежьегорске водитель насмерть сбил пешехода
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В Медвежьегорске водитель насмерть сбил пешехода

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5 комментариев 5 комментариев
В Медвежьегорске водитель насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на 633-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault Logan не пропустил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда 66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Камера запечатлела момент наезда.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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al08

Пешеходы тоже должны знать ПДД..В которых написано,что начинать переходить дорогу надо только после того,как убедишься,что тебя водитель пропускает…

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3
Rubicon

во гад! деда было за километр видно!

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2
Bizon

хронометраж
2 — 2.5 секунды как вышел и до сбития
при 40 кмч это 11 мс
при 60 кмч — 16.6 мс
т.е. 25-40 м расстояние
можно еще по столбам расстояние определить

ну дальше можно посчитать время реакции + время торможения
вывод: пешеход — мудак
я как бы и не сомневался

Редактировалось 5 минут назад
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0
E_Lindros

это какой то пздц! как надо отключиться, чтоб не видеть нихера впереди себя на дороге?
и чо не написали, что водятлу «стало плохо за рулём»?

Редактировалось 35 минут назад
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1
Bizon

это карелия, там все немного… тормознутые.
причем рядом в мурманске и ленобласти — все пучком, жизнь кипит, все шевеляцо а в соседней карелии — скукота, когда-будто просмотр жизни включили на замедленный режим воспроизведения.

ЗЫ. меня в медвежьегорске еще в конце 90-х штрафовали за 45 кмч.
там как с мурманской трассы съезжаешь, висит знак 40…и в кустах гайцы живут

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