В Медвежьегорске водитель насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на 633-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault Logan не пропустил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда 66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Камера запечатлела момент наезда.