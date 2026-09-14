Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД

13 сентября вечером на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе пересечения с Варшавским шоссе, два автомобиля попали в незначительное ДТП. Пока участники решали, как действовать дальше, в них по цепочке врезались ещё две машины. В другой полосе легковой автомобиль столкнулся с остановившимся самосвалом.
В результате происшествия пострадали три человека. Женщину с травматической ампутацией правой ноги вертолёт санавиации доставил в НИИ имени Склифосовского. У шестилетней девочки диагностировали ушиб колена, однако родители отказались от её госпитализации. Ещё одному взрослому помощь оказали в карете скорой.
Из-за аварии были перекрыты несколько полос. Движение в районе Северного Бутово оставалось сильно затруднённым в течение нескольких часов.
на белой замесил всех
интересно, а в какой машине была женщина без ноги
ЗЫ. ваще не понимаю, что теперь делать при незначительном ДТП.
если соблюдать ПДД, то стопудово сдохнешь
если отъедешь… на обочину могут быть проблемы
Женщина стоит за второй машиной. Как вариант бежать к ближайшей обочине разделительной, или съехать лучше проблемы чем без ноги.
Всё понятно, кроме действий водителя, заползшего под самосвал.
*банашки.