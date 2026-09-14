Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД
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Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД

Аварии в России
4 комментария 4 комментария

13 сентября вечером на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе пересечения с Варшавским шоссе, два автомобиля попали в незначительное ДТП. Пока участники решали, как действовать дальше, в них по цепочке врезались ещё две машины. В другой полосе легковой автомобиль столкнулся с остановившимся самосвалом.

В результате происшествия пострадали три человека. Женщину с травматической ампутацией правой ноги вертолёт санавиации доставил в НИИ имени Склифосовского. У шестилетней девочки диагностировали ушиб колена, однако родители отказались от её госпитализации. Ещё одному взрослому помощь оказали в карете скорой.

Из-за аварии были перекрыты несколько полос. Движение в районе Северного Бутово оставалось сильно затруднённым в течение нескольких часов.

Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД
Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД
Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД
Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД
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4 Комментария
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4 комментариев
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Bizon

на белой замесил всех
интересно, а в какой машине была женщина без ноги

ЗЫ. ваще не понимаю, что теперь делать при незначительном ДТП.
если соблюдать ПДД, то стопудово сдохнешь
если отъедешь… на обочину могут быть проблемы

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1
vini

Женщина стоит за второй машиной. Как вариант бежать к ближайшей обочине разделительной, или съехать лучше проблемы чем без ноги.

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0
vini

Всё понятно, кроме действий водителя, заползшего под самосвал.

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1
UELL

*банашки.

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