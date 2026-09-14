Женщине оторвало ногу в результате массового ДТП на МКАД

13 сентября вечером на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе пересечения с Варшавским шоссе, два автомобиля попали в незначительное ДТП. Пока участники решали, как действовать дальше, в них по цепочке врезались ещё две машины. В другой полосе легковой автомобиль столкнулся с остановившимся самосвалом.

В результате происшествия пострадали три человека. Женщину с травматической ампутацией правой ноги вертолёт санавиации доставил в НИИ имени Склифосовского. У шестилетней девочки диагностировали ушиб колена, однако родители отказались от её госпитализации. Ещё одному взрослому помощь оказали в карете скорой.

Из-за аварии были перекрыты несколько полос. Движение в районе Северного Бутово оставалось сильно затруднённым в течение нескольких часов.

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