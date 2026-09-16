"В возбуждении уголовного дела отказано": в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль
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«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль

Аварии в России
16 комментариев 16 комментариев
«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль

Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове. Инцидент случился 19 мая текущего года.

По имеющимся данным, 31-летний водитель байка направлялся в сторону Нововятского района. Чтобы объехать автомобильную пробку, он выехал на полосу встречного движения, где на скорости 160 км/ч совершил столкновение с поворачивающим налево автомобилем «Гранта».

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.

2
16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Kolyan II

Ну, могут же когда захотят!

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5
Bizon

«Хотение» как называется?
административный ресурс или
личная заинтересованность?
:о)

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1
MishaBob

покуйзм называется
Просто гаевые послали хруста. Отлуп и свободен.

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0
Bizon

какой покуизм?
там тяжкие телесные, как минимум
уголовка открывается «автоматом»
а вот чтобы закрыть ее, надо постараться

в РФ посадить человека не проблема, доказуха не нужна.
А вот чтобы оправдать- надо доказывать.

Т.о доказано, что в РФ нет презумпции невиновности, а есть виновность по умолчанию. Поэтому везде и всегда надо оправдываться.
Кули, капитализм феодализм в чистом виде. Сословное общество.

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3
MishaBob

про тяжкие телесные, не сказано
Может хруст из этих ««Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне. Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия»
Следак медику — «ну, на фига мне этот головняк? По судам ходить…У меня отпуск..»
Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП

Редактировалось 1 час назад
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0
Rubicon

ногу сломал

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0
MishaBob

обычный (без осложнения и последствий) перелом ноги не является тяжким телесным повреждением

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0
Rubicon

160 где ? сотку для понта подрисовали ?

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4
formatceft

Да похрену. Обгонял по встречке через сплошняк, а у грантовода поворот разметкой разрешён.

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5
Bizon

«поворот разрешен»
так-то оно так, но посмотреть в боковое ЗЗВ никогда не помешает.
даже в Кирове

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1
MishaBob

там просто в момент удара стрелку закинуло на 160. Около 100 км/ч мне кажется было

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2
formatceft

Еблан в кубе.

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4
E_Lindros

лучше б в утиль улетел этот фарш, нехуя в миру такому биомусору делать

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0
Rubicon

если водителю гранты при этом ничего не будет — то было бы отлично

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1
denium

за тяжкий вред здоровью не было же ни чего

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1
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