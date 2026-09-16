«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль

Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове. Инцидент случился 19 мая текущего года.

По имеющимся данным, 31-летний водитель байка направлялся в сторону Нововятского района. Чтобы объехать автомобильную пробку, он выехал на полосу встречного движения, где на скорости 160 км/ч совершил столкновение с поворачивающим налево автомобилем «Гранта».

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.