«В возбуждении уголовного дела отказано»: в Кирове байкер на скорости 160 км/ч врезался в автомобиль

Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло с участием мотоциклиста на улице Ленина в Кирове. Инцидент случился 19 мая текущего года.
По имеющимся данным, 31-летний водитель байка направлялся в сторону Нововятского района. Чтобы объехать автомобильную пробку, он выехал на полосу встречного движения, где на скорости 160 км/ч совершил столкновение с поворачивающим налево автомобилем «Гранта».
Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.
Ну, могут же когда захотят!
«Хотение» как называется?
административный ресурс или
личная заинтересованность?
:о)
покуйзм называется
Просто гаевые послали хруста. Отлуп и свободен.
какой покуизм?
там тяжкие телесные, как минимум
уголовка открывается «автоматом»
а вот чтобы закрыть ее, надо постараться
в РФ посадить человека не проблема, доказуха не нужна.
А вот чтобы оправдать- надо доказывать.
Т.о доказано, что в РФ нет презумпции невиновности, а есть виновность по умолчанию. Поэтому везде и всегда надо оправдываться.
Кули,
капитализмфеодализм в чистом виде. Сословное общество.
про тяжкие телесные, не сказано
Может хруст из этих ««Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне. Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия»
Следак медику — «ну, на фига мне этот головняк? По судам ходить…У меня отпуск..»
Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту ДТП
ногу сломал
обычный (без осложнения и последствий) перелом ноги не является тяжким телесным повреждением
160 где ? сотку для понта подрисовали ?
Да похрену. Обгонял по встречке через сплошняк, а у грантовода поворот разметкой разрешён.
«поворот разрешен»
так-то оно так, но посмотреть в боковое ЗЗВ никогда не помешает.
даже в Кирове
там просто в момент удара стрелку закинуло на 160. Около 100 км/ч мне кажется было
Еблан в кубе.
лучше б в утиль улетел этот фарш, нехуя в миру такому биомусору делать
если водителю гранты при этом ничего не будет — то было бы отлично
за тяжкий вред здоровью не было же ни чего
https://ren.tv/news/kriminal/1458943-shkolnik-na-pitbaike-nasmert-sbil-devochku-v-krasnoiarskom-krae-rii