«Герой» на «Крузаке»: в Зеленограде водитель внедорожника избил девушку и скрылся

Инцидент произошел 16 сентября в Зеленограде. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser и девушка на Renault Sandero не поделили полосу на кольце, что привело к дорожному конфликту. В финале водитель «Крузака» ударил девушку несколько раз по лицу, разбил ей очки, после чего скрылся.

Личность нападавшего — 56-летнего местного жителя — установили по записям с камер видеонаблюдения. После инцидента он скрылся на машине, но позднее его разыскали и доставили в отдел полиции. В МВД также сообщили, что женщине был причинён материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту побоев.