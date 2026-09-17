«Герой» на «Крузаке»: в Зеленограде водитель внедорожника избил девушку и скрылся

Инцидент произошел 16 сентября в Зеленограде. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser и девушка на Renault Sandero не поделили полосу на кольце, что привело к дорожному конфликту. В финале водитель «Крузака» ударил девушку несколько раз по лицу, разбил ей очки, после чего скрылся.
Личность нападавшего — 56-летнего местного жителя — установили по записям с камер видеонаблюдения. После инцидента он скрылся на машине, но позднее его разыскали и доставили в отдел полиции. В МВД также сообщили, что женщине был причинён материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту побоев.
Оба неадекваты, но крузовод неадекват на 70%.
А девушка то в чем виновата? Ехала спокойно в своей полосе….
Намерение крузака было видно изначально. Надо было чуток снизить скорость, чтобы крузак повернул. На таких крузаках в 99% случаев ездят неадекваты, которые обижены на всех, т.к. новый крузак себе позволить не могут, а старый постоянно ломается.
Ты дебил и тебя тоже лечить нужно только на кулаках. Иначе вы не понимаете.
Ты родственник или муж этой женщины? Ты откуда знаешь, что она ему такие слова сказала??
А ты реально считаешь, что если тебя посторонняя баба н@хуй послала, то ей нужно сразу в еблет прописывать?
Это мнение у тебя ровно до момента пока в один момент с заднего сидения тачки не вылезет её муж КМС по какому-нибудь боевому самбо.
презик на крузе ездить не умеет , но понтов выше крыши . И опять распускают руки , особенно в отношении девушки и опять трусливо сдриснул — вывод- гондон по жизни.
мне единственно первый круг непонятен, но знаки обрезали (
Крузак ломится через сплошняк при наличии для него своей полосы…
Он неадекват. Медкомиссию он купил 100%.
Ранняя форма склероза — девушками еще интересуется, но зачем они нужны уже не помнит.
Гандон обиженый
крузоводу однозначно адреналина не хватает,только не понятна причина остановки 🤔, может она его на хер послала?
А если бы его бородатый Чечен на Гелеке нахер послал, он бы тоже остановился и пошёл выяснять у кого хер длиннее?
Ну тут ооочень маленькая пиписька, которую товарисч компенсирует Крузаком и излишней агрессией на слабых. Это всё до момента когда ему на дороге встретится Гелек на номерах 95го региона.