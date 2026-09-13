«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани
1

«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани

Аварии в России
4 комментария 4 комментария

Серьёзное ДТП произошло на улице Восстания с участием автомобилей ВАЗ-2114, Renault Megane и Skoda Rapid.

«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани

По предварительным данным, водитель ВАЗа совершил столкновение с Renault. От удара французскую иномарку отбросило на Skoda. В результате аварии все три автомобиля получили механические повреждения.

После ДТП водитель ВАЗ-2114 и его пассажир покинули место происшествия, оставив автомобиль на месте аварии. В салоне машины были обнаружены многочисленные бутылки из-под алкогольных напитков.

«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани

Несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится разбирательство, водитель, спровоцировавший аварию, разыскивается.

0
4 Комментария
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
vasya

ПИПЕЦ, «боевые» действия продолжаются

Ответить
1
alejandromartinez

О, плеер нормальный, а не уё-ВКшный!

Ответить
0
Germanetz

Запах 1

Zapah1.jpg
Ответить
0
Germanetz

Запах 2

Ученые: Один из запахов опасен для водителя!

Zapah2.jpg
Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» рейсовый пассажирский микроавтобус ГАЗель Next при обгоне...

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском
1098 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Толчки и вибрация: когда пора менять подушки двигателя

Вибрация и толчки в салоне автомобиля – это не просто дискомфорт, а серьёзный сигнал о неполадках. Многие водители, почувствовав тряску на холостых...

Толчки и вибрация: когда пора менять подушки двигателя
219 просмотров
22
Подробнее
Аварии в России

«Спустило колесо»: легковой автомобиль и фура столкнулись на трассе «Нева»

Вечером 7 сентября, около 19:44, на 674-м километре трассы М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль MAN под управлением 41-летнего...

«Спустило колесо»: легковой автомобиль и фура столкнулись на трассе «Нева»
825 просмотров
16
Подробнее
Новосибирск

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов

Разбор 10 автошкол Новосибирска: цены на курс категории B, адреса на обоих берегах, автопарк и то, почему цены разных школ нельзя сравнивать напрямую.

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов
18 просмотров
0
Подробнее
Аварии в России

Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео

В Омске произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, который рискнул пойти на обгон по встречной полосе. В тот момент, когда байкер объезжал...

Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео
645 просмотров
17
Подробнее
Автоновости

Ученые: «Запах нового автомобиля может быть опасен для водителя»

Многие автовладельцы по-настоящему наслаждаются тем самым особенным, едва уловимым запахом, который появляется в салоне сразу после покупки машины....

Ученые: «Запах нового автомобиля может быть опасен для водителя»
175 просмотров
11
Подробнее
Аварии в России

Мотоцикл сбил девушку в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии два человека получили тяжелые...

Мотоцикл сбил девушку в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском
581 просмотр
12
Подробнее
Автоновости

Проверенные временем двигатели, которые не боятся плохого бензина

В эпоху тотальной цифровизации и экологических норм автопроизводители всё чаще внедряют высокотехнологичные силовые агрегаты, оснащённые тончайшими...

Проверенные временем двигатели, которые не боятся плохого бензина
4515 просмотров
15
Подробнее
Показать ещё
1
4 Комментария
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль