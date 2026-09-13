«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани

Серьёзное ДТП произошло на улице Восстания с участием автомобилей ВАЗ-2114, Renault Megane и Skoda Rapid.

По предварительным данным, водитель ВАЗа совершил столкновение с Renault. От удара французскую иномарку отбросило на Skoda. В результате аварии все три автомобиля получили механические повреждения.

После ДТП водитель ВАЗ-2114 и его пассажир покинули место происшествия, оставив автомобиль на месте аварии. В салоне машины были обнаружены многочисленные бутылки из-под алкогольных напитков.

Несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится разбирательство, водитель, спровоцировавший аварию, разыскивается.