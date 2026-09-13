«В салоне нашли бутылки из-под алкоголя»: водитель ВАЗа сбежал после массового ДТП в Казани

Серьёзное ДТП произошло на улице Восстания с участием автомобилей ВАЗ-2114, Renault Megane и Skoda Rapid.
По предварительным данным, водитель ВАЗа совершил столкновение с Renault. От удара французскую иномарку отбросило на Skoda. В результате аварии все три автомобиля получили механические повреждения.
После ДТП водитель ВАЗ-2114 и его пассажир покинули место происшествия, оставив автомобиль на месте аварии. В салоне машины были обнаружены многочисленные бутылки из-под алкогольных напитков.
Несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится разбирательство, водитель, спровоцировавший аварию, разыскивается.
ПИПЕЦ, «боевые» действия продолжаются
О, плеер нормальный, а не уё-ВКшный!
Запах 1
Запах 2
Ученые: Один из запахов опасен для водителя!