Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео
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Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео

В Омске произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, который рискнул пойти на обгон по встречной полосе. В тот момент, когда байкер объезжал поток машин, один из автомобилей неожиданно начал поворачивать налево. Избежать столкновения не удалось — мотоцикл на полном ходу врезался в левую переднюю дверь иномарки.

Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне.

Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия — сообщают очевидцы.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Мишаня 007

Орлята учатся летать.
Им салютует шум прибоя,
В глазах их – небо голубое…
Ничем орлят не испугать,
Орлята учатся летать.

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Мишаня 007

Ну как-то пока не очень то получается, но сдвиги есть.

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Kolyan II

И снова Омск!

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MishaBob

заипцА!!!
«Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне.
Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия — сообщают очевидцы.» вот тварь сыкатливая

Редактировалось 1 минута назад
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