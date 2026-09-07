Кульбит мотоциклиста через крышу автомобиля в Омске попал на видео

В Омске произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, который рискнул пойти на обгон по встречной полосе. В тот момент, когда байкер объезжал поток машин, один из автомобилей неожиданно начал поворачивать налево. Избежать столкновения не удалось — мотоцикл на полном ходу врезался в левую переднюю дверь иномарки.
Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне.
Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия — сообщают очевидцы.
Орлята учатся летать.
Им салютует шум прибоя,
В глазах их – небо голубое…
Ничем орлят не испугать,
Орлята учатся летать.
Ну как-то пока не очень то получается, но сдвиги есть.
И снова Омск!
заипцА!!!
«Удар был такой силы, что водитель мотоцикла не смог удержаться в седле. Его выбросило и перекинуло через крышу автомобиля, и он приземлился уже на газоне.
Однако вместо того чтобы дождаться помощи, мотоциклист поднялся и скрылся с места происшествия — сообщают очевидцы.» вот тварь сыкатливая