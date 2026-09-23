«Зацепился подножкой за бампер и упал»: кто виноват в ДТП в Петербурге?

ДТП в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля с видеорегистратором попал в ДТП с мотоциклистом и спрашивает, кто виноват.
Автор рассказывает: «Если кратко: мы стояли на светофоре. Мотоциклист объезжал всех по встречной полосе и у последней разделительной втиснул колесо в мой ряд. Мы начали движение, он зацепился подножкой за бампер и упал. После этого он предъявил претензию: якобы я не люблю мотоциклистов и якобы я его видел. Я ответил, что он ехал по встречке, и я был уверен, что он продолжит движение по ней. Подскажите, кто виноват в ДТП?»
Не, ну тут рег спецом хруста протаранил. С другой стороны, у хруста перед этим было перестроение/подрезание перед регом со встречки через сплошную.
Мне они оба не нравятся.
Биба и Боба
Передайте тормозу на мото, что мото — это не его. Рег ему жизнь спас.
Рег тупо протаранил мотоциклиста в полосе — несоблюдение дистанции/бокового интервала — нарушение п 9.10 ПДД.
Люблю/не люблю, нравится/не нравится — для капризных девочек)
А я бы на месте шофера пропустил мотоциклиста, ему что, не дорого время?
тут даже не время, а траектории пересекаются.
водитель авто — дважды дурак
1) во-1, потому что наехал на стоящий «мото»
2) потому что показал это видео ментам и всему миру.
без видео мог бы гнуть свою версию, что ехал, он вклинился со встречки, что он зацепился и проч.
Согласно ПДД — Кто перестраивается, тот и виноват. Автомобилист, конечно заболтался и не смотрел на дорогу. Но моцик лез не убедившись, что его пропускают.
Мотоциклист борзый и наглый. Получил дэбилко!!!
это что за ПДД такие? ДТП произошло на старте, а не при перестроении! Моцик стоял, автор стоял, а при старте автор на него наехал
Ну мотик после старта поехал наискосок. Поехал бы ровно прямо, не факт чтобы было ДТП
Если бы, да кабы..
санитарить нужно уметь! чтобы без последствий для учителя.
На каком старте? Оба транспортных средства двигались.
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству,
находящемуся справа.
Мы смотрим разное видео ? Моцик ударил автора в момент заезда со встречки в полосу ? НЕТ! ДТП произошло в полосе! моцик впереди, автор сзади. Дистанция? Боковой интервал ?
Моцик ударил автора в момент заезда со встречки в полосу ? ДА!
Делаешь маневр, изволь убедится в безопасности. Моцик мечется, как гавно в проруби. За это получил. Я бы, еще газку добавил и переехал кретина.
Так бы и сказал, что ты автор видео!
Моцик ударил автора в момент заезда….
Jawohl, mein Herr!!!
У меня такое было: удар «в полосе» (разметка юк), я впереди, оппонент сзади. А мусора завиноватили меня, и судьи с мусорами согласились. Причём перестроение у меня было, но им глубоко похер, когда оно случилось — за долю секунд или за минуты.
видос есть ?
Регик наркоман что ли??
…колесо в мой ряд…
… по встречке, и я был уверен, что он продолжит движение по ней…
…Мы начали движение
…он зацепился подножкой
Л-Логчно. Н- Непротиворечиво.
видос только не надо было показывать и было бы всё гуд.