«Зацепился подножкой за бампер и упал»: кто виноват в ДТП в Петербурге?

ДТП в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля с видеорегистратором попал в ДТП с мотоциклистом и спрашивает, кто виноват.

Автор рассказывает: «Если кратко: мы стояли на светофоре. Мотоциклист объезжал всех по встречной полосе и у последней разделительной втиснул колесо в мой ряд. Мы начали движение, он зацепился подножкой за бампер и упал. После этого он предъявил претензию: якобы я не люблю мотоциклистов и якобы я его видел. Я ответил, что он ехал по встречке, и я был уверен, что он продолжит движение по ней. Подскажите, кто виноват в ДТП?»