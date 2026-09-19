"Пытался уйти от столкновения": массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве
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«Пытался уйти от столкновения»: массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве

Аварии в России
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«Пытался уйти от столкновения»: массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве

Массовое ДТП произошло 19 сентября на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Возле метро «Новаторская» столкнулись пять автомобилей. Видеорегистратор автомобиля, который стоял на светофоре в районе пересечения с улицей Удальцова, запечатлел момент аварии.

На видео видно, как водитель белого кроссовера двигался на зеленый, пытался уйти от столкновения с черным автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в несколько авто.

Сообщается о троих пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства происшествия.

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RedVodim

лётчики не склонны к торможению даже в опасной ситуации

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