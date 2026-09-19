«Пытался уйти от столкновения»: массовое ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве

Массовое ДТП произошло 19 сентября на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Возле метро «Новаторская» столкнулись пять автомобилей. Видеорегистратор автомобиля, который стоял на светофоре в районе пересечения с улицей Удальцова, запечатлел момент аварии.

На видео видно, как водитель белого кроссовера двигался на зеленый, пытался уйти от столкновения с черным автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в несколько авто.

Сообщается о троих пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства происшествия.