Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю на перекрестке в Белгороде

ДТП произошло в Белгороде на пересечении улицы Серафимовича и Михайловского шоссе. Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю, в результате чего тот получил серьёзные повреждения. О пострадавших не сообщается. Камера уличного наблюдения запечатлела момент столкновения.
«То, что мы живы, — настоящее чудо!»: лосю оторвало голову в результате ДТП на трассе М-12
ДТП произошло 12 сентября на 179-м километре платной трассы М-12 «Восток» в Собинском районе Владимирской области. Из леса выбежал лось, перескочил...