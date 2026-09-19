Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю на перекрестке в Белгороде
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Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю на перекрестке в Белгороде

Аварии в России
Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю на перекрестке в Белгороде

ДТП произошло в Белгороде на пересечении улицы Серафимовича и Михайловского шоссе. Водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю, в результате чего тот получил серьёзные повреждения. О пострадавших не сообщается. Камера уличного наблюдения запечатлела момент столкновения.

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