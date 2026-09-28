Дорожный конфликт в Красноярске: водитель "Мерседеса" избивал своего обидчика руками и ногами
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Дорожный конфликт в Красноярске: водитель «Мерседеса» избивал своего обидчика руками и ногами

ЧП и ДТП Красноярска
14 комментариев 14 комментариев
Дорожный конфликт в Красноярске: водитель «Мерседеса» избивал своего обидчика руками и ногами

Красноярск. По словам автора, водитель «Мерседеса» неадекватно перестраивался, подрезая всех участников движения. И почему-то именно водитель автомобиля «Пежо» ему не понравился. Мужчина вышел из машины и начал избивать обидчика руками и ногами. Дорожный конфликт запечатлел видеорегистратор.

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14 Комментариев
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14 комментариев
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E_Lindros

«И почему-то именно водитель автомобиля «Пежо» ему не понравился»
выбрал послабее, кто отпор не даст…. это уебище даже к пыжику аккуратно подошло, поизучало обстановку (нет баллонов, травматов, дрищ рулит), ну и начало самоутверждаться чмо

Редактировалось 1 час назад
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3
Ralf

100% была предыстория

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2
RedVodim

ну и стояли долго, скушно было

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2
formatceft

Я вот такой баллон прикупил.
650мл.
Как раз написано против всякого зверья нужно применять.

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1
formatceft

+

163468.jpg
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1
E_Lindros

не то…фуфел какой то…лучшее:
1.ШОК или Факел
2.Black от техкрим
3.Контроль-УМ

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0
formatceft

Объем какой у них?

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0
E_Lindros

по 100мл бери, есть и поменьше, 60мл вроде…

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0
formatceft

Это очень мало. Особенно если нападающих несколько.

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0
E_Lindros

100мл это оч. прилично.. но по сути, если нападающих несколько, тебе и литровый не поможет…первый получает перцем, но всё равно прёт, вторые уже сбоку нападают без проблем

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0
Bizon

травмат хорошо помогает в таких ситуациях, но
совецкая власть запретила
говорит: менты вас будут защищать.
и не дай вам Бог самому себя защищать и тем более бабу свою.

а чтобы менты вас защищали — плати налоги.

такая вот цэпочка:
1) если по уму: мои деньги — я купил травмат и сам себя защищаю. По моему атлична
2) через жопу через посредника: мои деньги — заплатил налоги — на мои налоги — наняли ментов — купили им травматы, купили им машины, Карл, (ну не ногами же они будут ходить?) и они меня «защищают».
экономическая эффективность — зае#ись. 5++

ЗЫ. видел ролик на ютубе такой же, но в израиле :о)
кули, израиль бедная :о) страна. нефти нет :о)))))))

араб на мерседесе вышел. пошел и обидел еврея на пежо в пробке.
в рф мы видели как оно: щас менты по камерам найдут и покарают мерсовода , а если бы убили пежовода, то закопали бы и бухали два дня на поминках :о)))
а в израиле.
еврей вышел из машины, достал огнестрел. положил араба мордой в асфальт и наслаждался видом как араб скулит о пощаде и ссыцо в штанишки.

Не, ну мы не такие: мы же гуманисты. мы любим, чтобы все по «Закону» :о))))

ЗЫ. Карл Маркс: все дело в деньгах! (ПСС, том 12, стр 211).
даже похороны, веночки — за деньги
Деньги — кровь экономики.
Гоняя деньги (платежи) туда-сюда (экономика услуг) можно надрачивать свой ВВП (это не то что вы подумали, это валовый внутренний продукт) до небес.
Фокусы/чпокусы — некуя не производицо, а ВВП растет.
Мистика!

Редактировалось 1 час назад
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0
E_Lindros

не запрещали травматы нихера!! получай разрешение и носи. Но только после применения затаскают, особенно если шмальнул в бешеную обезьяну. Придётся доказывать, что ты не нападал.

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1
UELL

Странно, затор не перекрёстке: эти ***** повылазили на него.

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Germanetz

И не найдя запорожец…

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