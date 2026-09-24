Почему на китайские автомобили ставят турбодвигатели и роботы, а не надёжные атмосферники и АКПП
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Почему на китайские автомобили ставят турбодвигатели и роботы, а не надёжные атмосферники и АКПП

Автоновости
10 комментариев 10 комментариев

За последние несколько лет продажи китайских автомобилей в России выросли в разы. Это уже не те машины, которые вызывали настороженность у покупателей: многие модели стали интереснее внешне и технически. Под капотом всё чаще оказываются мощные моторы, салон отделан современными и качественными материалами, а необходимое оборудование нередко входит уже в базовую комплектацию.

Почему на китайские автомобили ставят турбодвигатели и роботы, а не надёжные атмосферники и АКПП
Фото: motorpage.ru

Однако когда разговор заходит о двигателе и коробке передач, у потенциального покупателя возникает немало вопросов. Вместо привычного атмосферного мотора ему обычно предлагают малообъёмный турбированный агрегат, который работает в паре с «роботом» или вариатором.

Чего ждут российские водители

Многие российские автовладельцы хотели бы видеть под капотом совсем другую связку. К двигателю без наддува и классическому автомату с гидротрансформатором они давно привыкли, хорошо понимают, чего ожидать от такой техники, и считают её по-настоящему долговечной.

Именно поэтому даже удачно подобранная китайская модель иногда не устраивает покупателя именно по силовой установке и трансмиссии. Внешность, оснащение и цена могут нравиться, но турбомотор в сочетании с роботизированной коробкой или вариатором воспринимается как риск.

Как менялось качество китайских машин

При этом поводов для критики самих китайских автомобилей за прошедшие годы заметно поубавилось. Первые машины, пришедшие на рынок, оставили после себя немало неприятных воспоминаний. Дешёвые материалы и огрехи сборки были видны сразу, а ржавчина и поломки давали о себе знать уже позже.

При продаже выяснялось, что вернуть значительную часть потраченных денег будет непросто. Производителям потребовались годы, чтобы постепенно изменить репутацию в лучшую сторону и доказать, что их продукция становится надёжнее.

Почему китайские марки закрепились в России

В России распространению китайских марок дополнительно помог уход крупных иностранных компаний. Их место на рынке быстро заняли новые бренды, и автомобили из Китая стали обычным зрелищем во дворах и на загородных дорогах. Теперь их можно купить у официального дилера, с гарантией и дальнейшим обслуживанием в сервисе марки. Это снизило уровень недоверия: покупатель понимает, что машина не останется без поддержки, а запчасти и сервисные процедуры становятся доступнее.

От копирования к адаптации чужих решений

Китайские производители давно перестали повторять чужие автомобили целиком. Теперь они внимательно изучают удачные решения других марок и используют их в собственных машинах, меняя конструкцию под свои задачи. В двигателях и коробках передач прослеживается влияние Volkswagen, Toyota и Mitsubishi, хотя знакомые детали не всегда означают точную копию. Узлы, к которым возникали претензии, стараются переработать или сделать проще.

Помогают в этом инженеры, прежде работавшие у зарубежных производителей. Например, Great Wall пригласила для создания роботизированной коробки специалиста с опытом разработки DSG. Он опирался на уже знакомые принципы, но новая трансмиссия получила отличия от немецкого агрегата.

У Haval связь с чужими разработками заметна на примере GW4C20. Это двухлитровый турбомотор с чугунным блоком и непосредственным впрыском топлива, который выдаёт до 218 лошадиных сил. Для него подходят некоторые детали двигателей Volkswagen, в том числе турбина. Такая совместимость облегчает владельцу поиск запчастей и обслуживание машины. Это ещё раз показывает, что китайские компании не просто копируют, а адаптируют уже проверенные технические решения под свои нужды и возможности.

Налоги и экономика производства

Выбор в пользу турбированных агрегатов связан и с налогами в Китае. Чем больше рабочий объём двигателя, тем выше платежи, поэтому производители изначально стараются получить нужную мощность без увеличения литража. Турбина позволяет решить эту задачу.

При этом роботизированные трансмиссии и вариаторы обходятся значительно дешевле классических АКПП при производстве, поэтому автогиганты из КНР стараются устанавливать именно такие коробки передач. Для них это способ сохранить конкурентоспособную цену, не потеряв в мощности и оснащении.

Таким образом, популярность турбомоторов и «роботов» на китайских автомобилях объясняется экономикой производства и стремлением дать покупателю современные характеристики за разумные деньги.

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10 комментариев
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Nordman51

Это ещё раз показывает, что пиздаглазые компании не просто копируют, а не хотят адаптировать уже проверенные технические решения под нужды потребителей, а адаптируют их под свои нужды и возможности, ну а терпилы их в этом поддержали.

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2
cs

да , к сожалению , экономика рулит … а с учетом того что все китайское одноразовые поделки (пусть даже и качественные со временем) лицом к потребителю не повернутся

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1
Rubicon

А зачем ?

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1
E_Lindros

эээ, друг, это не шинанай-да-опский слоган 😀 😀 эт слоган говноВАЗа

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0
Rubicon

тогда так:
Моzgно. А zачем?

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0
E_Lindros

нельзя….максимум так: 这是可能的，但为什么？

Редактировалось 1 час назад
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0
Rubicon

в китайском нет слова «зачем»? 🙂

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1
kreator

Там есть слово 乂丫认
Куда собственно дилеры китайского автопрома обычно посылает своих клиентов)

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1
kreator

Потому что китайские автомобили для мучеников.
Сами китайцы ездят на электричках и Фольцах с Тойотами.

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0
UELL

Японцы, которые хотят быть не такими как все, передвигаются на бмв и мерседес, у себя на острове.

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0
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