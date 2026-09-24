В Красноярске лишен прав водитель, скрывшийся после ДТП с ребенком на велосипеде

В Свердловском районе Красноярска 33-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Prius сбил 7-летнего мальчика на велосипеде. После наезда мужчина вышел из машины, убрал велосипед с дороги и спросил у ребёнка, как он себя чувствует. Мальчик был в шоке и ответил, что всё в порядке. После этого водитель уехал.

Дома выяснилось, что ребёнок получил травмы, а велосипед повреждён и не подлежит восстановлению.

Сотрудники ДПС быстро нашли виновника. Суд лишил его водительских прав на 1 год по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.