В Красноярске лишен прав водитель, скрывшийся после ДТП с ребенком на велосипеде

В Свердловском районе Красноярска 33-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Prius сбил 7-летнего мальчика на велосипеде. После наезда мужчина вышел из машины, убрал велосипед с дороги и спросил у ребёнка, как он себя чувствует. Мальчик был в шоке и ответил, что всё в порядке. После этого водитель уехал.
Дома выяснилось, что ребёнок получил травмы, а велосипед повреждён и не подлежит восстановлению.
Сотрудники ДПС быстро нашли виновника. Суд лишил его водительских прав на 1 год по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.
Скрывшийся после ДТП с ребенком на велосипеде .Вначале понял буквально))
водятел дурак
то что уехал или
то что сбил ?
:о)
то, что уехал.
«а велосипед повреждён и не подлежит восстановлению.»
да, да…пепельница в машине заполнилась
надо срочно новую машину
в велосипеде нечему ломацо
я много лет пытался, не смог о)))
там что рама сломалась ? :о)
удар в переднее колесо — колесо пошло восьмеркой.
Купи новые спицы и отрегулируйКупи новое колесо и все!
Даже если педальный узел перекосило, ну купи новые шатуны педалей и новый кареточный узел (ось и два подшипника шариковых). Хотя согнуть стальные шатуны или звезду — это вряд ли возможно
и езди, ссука безмозглая, дальше.
Замена узлов,каретки,касет,цепи,педалей,-10к.
«2 часа под пивко на свежем воздухе» :о))
Смотря какой вел.
Уезжать не надо было.
Тем более там ещё машина повреждена, соответственно ущерб родители мальчика оплачивать должны.
Обычный судейский тупизьм в РФ.
Не, по закону все пгавильно.
а вот жизнь она другая (четай книгу: «как я 25 лет жил под управлением питерских уристов, и чем это закончилось»)
По данному кейсу :о)
1) мальчик в 7 лет (до 14) не имеет права находится на дороге от слова «совсем». Так что это его вина и значит шельмец ремонтирует свой вело сам. Еще и дяде оплачивает ремонт капота. Накосячил — отвечай. Только там поумнеешь
2) по поводу травм.
какие травмы он получил — переломы или синяки? Че-то журналюги стыдливо умолчали. Па ходу всего-то травм — синяки
А из-за синяков жаловацо ментам — это ваще зашквар, днище. Жадные родаки.
Если же у него сотрясения головного мозга, то этот диагноз под вопросом, а был ли мозг — см. пункт 1)
ну, с мужиком понятно — жертва формализма. По сути дела (роль мальчика) никто не разбирался, накуй надо
И главный вопрос: чего таким решением добились.
НУ убрали мужика с дороги, на 1 год выключили его из экономической жизни, а потом и из семейной. Нет денег, ночуешь на диване :о))))
А вот мальчик? Будет он дальше ездить по дорогам или нет?
Я вот не уверен, что замазав зеленкой ушибы и получив новый велосипед, купленный на деньги терпилы, он сделает правильные выводы.
При таком подходе истинная причина дтп не устранена, и значит мальчик нановом велосипеде скоро снова попадет в дтп и м.б. даже и погибнет.
ЗЫ. тут еще проблема современного градостроительства.
Почему в 7 лет малчьик ездит по улицам, а не по дворам.
Потому что тупой на всю голову или потому что дворов нет :о)
Алле, Собякин, ты ваще в курсе, что у русских людей было такое понятие как двор? Ясен пень, сирожа не знает, что такое «двор».
Потому что у оленеебов дворов нет, кочуют по тундре в поисках корма (сами не производят), как цыгане по степи (эти ищут где чего спи#дить)
много текста. Пацан упал ? Синяк есть ? Родичи испугались ? по нашему законодательству испуг оплачивает водитель! независимо от вины. Так что бабосики суд отожмёт у водителя на оплату платочков для слёзок радости и отдых домочадцев на югах. Главное в суде поплакать посильнее.
закон суров! У нас такое же ДТП было, велик не пострадал, у ребёнка синяк, а водителя потом искали, поймали, впаяли, хотя шкет сам бросился под авто, а водитель сумел отрулить. но родичи вечером хай подняли, дитятко пострадало!
за что впаяли?
Я так понял контакта-то не было — «велик не пострадал»
А то что испугался и упал, ну так сам трусливое чмо.
Иди запишись в досааф и прыгай с парашютом с вышки.
Победи свой страх
Песал как-то уже, на заду такой боевой казели видел самую гениальную наклейку:
«Боишься? Сиди дома»
Я вот реально не понимаю, если людям страшно выезжать на дорогу. накуя они выезжают, а потом у них ко всем претензии: эти быстро едут, эти наоборот медленно тащутся, эти подрезали, этот поворотник не включил. Все человек в раздражает, потому что ….страшно ему
или, например, «дорогу плохо почистили от снега».
А что у тебя за срочная необходимость в снегопад ехать куда глаза глядят?
Сиди дома! о)))
впаяли за то, что не оформил факт ДТП и уехал. Произошло на дороге ? да. Машина двигалась? Да! Контакт был ? Возможно был. Повреждений железа нет, но Малец упал ? Водитель это не отрицал. Синяк есть ?…