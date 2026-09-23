57% водителей в России отключают электронные помощники в своих автомобилях

В крупных городах России больше половины автомобилистов, садясь за руль новой машины, начинают искать способы отключить заводские системы активной безопасности. По свежим данным опроса, 57% водителей в мегаполисах сознательно деактивируют такие функции. Для них электроника — не столько помощник, сколько помеха, раздражающий фактор и угроза потерять контроль над автомобилем. Вместо дополнительной уверенности ассистенты нередко вызывают напряжение и желание поскорее вернуть себе полный контроль над управлением.
Какие системы отключают чаще всего
Чаще всего водители отключают удержание в полосе, автоматическое торможение, предупреждение о столкновении и распознавание дорожных знаков. Производители активно внедряют эти функции, рассчитывая повысить безопасность, но на практике многие пользователи относятся к ним с недоверием и раздражением.
Причина проста: электроника вмешивается в управление, не всегда понимая реальную дорожную обстановку. Иногда попытки «помочь» оказываются неуместными, мешают водителю и даже могут создать опасный момент.
Почему ассистенты раздражают водителей
Автомобилисты жалуются, что автоматические помощники вмешиваются в управление без учета нюансов. Например, система может не дать закончить обгон, если не включен поворотник, или слишком навязчиво сигналить о сближении с другой машиной. Водитель ощущает удары по педалям и постоянные предупреждения, хотя ситуация требует совсем иной реакции.
Это отвлекает, сбивает с толку и снижает уверенность за рулем. В результате человек начинает воспринимать электронику не как страховку, а как дополнительный источник стресса.
Что россияне считают реально полезным
На фоне недоверия к активным ассистентам 71% опрошенных называют самым полезным для безопасности обычный видеорегистратор. Еще 64% выделяют крепление для смартфона, а 59% — встроенную Bluetooth-гарнитуру, Apple CarPlay, Android Auto или наушники для разговоров.
Водители выбирают простые и понятные устройства. Они не вмешиваются в управление, а просто помогают фиксировать обстановку и оставаться на связи. Такие решения воспринимаются как понятный инструмент, а не как попытка машины управлять вместо человека.
Какие опции вызывают доверие
Среди действительно нужных опций россияне отмечают контроль слепых зон — 52%, камеры кругового обзора — 43% и помощь при парковке — 37%. Эти системы воспринимаются как настоящие помощники, а не как навязчивое вмешательство. Они дополняют водителя, подсказывают и расширяют обзор, но не пытаются принимать решения за него. Именно поэтому они вызывают больше доверия, чем активные ассистенты, которые вмешиваются в движение.
Ложное чувство безопасности
Почти половина респондентов — 48% — прямо говорят: активные ассистенты создают ложное чувство безопасности и расслабляют за рулем. Это может привести к ошибкам, особенно если водитель слишком полагается на электронику и перестает внимательно следить за дорогой.
Опасность усиливается, когда система работает нестабильно или ее поведение непредсказуемо. В такой ситуации лучше иметь понятную обратную связь от машины, чем набор модных, но не всегда объяснимых функций.
Недоверие из-за непонимания
Недоверие к электронике связано не только с привычкой полагаться на себя. Большинство водителей просто не понимает, как работают эти системы.
Вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов подчеркивает: только когда водитель четко понимает, что делает ассистент, он может доверять машине. Если же логика работы остается непонятной, люди предпочитают собственный опыт и реакцию. Это естественная защитная реакция: человек доверяет тому, что может объяснить и проконтролировать.
Чем сложнее машина, тем больше отключают
Чем сложнее комплектация автомобиля, тем больше опций приходится отключать вручную. Сделать это перед поездкой еще можно, а вот в пути — уже проблематично. В итоге дорогие ассистенты превращаются в балласт.
Реальными помощниками остаются простые и прозрачные решения, которые не мешают контролировать ситуацию. Водителю важно не количество функций, а их понятность, предсказуемость и уместность в конкретный момент.
А что в мире?
Как пишет «Российская Газета», похожая ситуация наблюдается не только в России. Во многих странах водители с недоверием относятся к автоматическим системам и выбирают классические решения.
При этом международные регуляторы, наоборот, ужесточают требования к оснащению новых машин продвинутыми ADAS-системами. С 2026 года в Европе такие опции станут обязательными для новых регистраций, а в Китае с 2027 года начнут действовать государственные стандарты для автономного вождения уровней 3 и 4.
Получается, что рынок и регуляторы движутся в разных направлениях: одни требуют внедрения систем, другие ищут способы их отключить.
Российская специфика
В российских условиях, где дорожная ситуация меняется каждую минуту, а качество покрытия и разметки часто оставляет желать лучшего, слепое доверие электронике может обернуться неприятностями. Для опытного водителя важнее четкая обратная связь от машины и возможность самому принимать решения, чем набор модных, но непредсказуемых ассистентов. Там, где разметка плохо видна, погода меняется, а трафик непредсказуем, автоматика может ошибаться чаще, чем хотелось бы.
Что будет дальше
Пока производители не научатся делать по-настоящему прозрачные и предсказуемые системы, большинство автолюбителей продолжит отключать электронные помощники и полагаться на проверенные временем решения. Спрос будет не на количество функций, а на их понятность, надежность и уместность. Именно это, а не формальное наличие ADAS, станет главным критерием доверия к автомобилю.
Если электроника не объясняет своих действий и не учитывает реальный контекст, водитель будет искать кнопку «выключить» — и, судя по опросам, находить ее будет все чаще.
Остальные 43 процента не знают как отключить
потому что для передвижения и доставки своих жоп по географии, надо авто покупать. а в эти планшеты на колёсиках надрачивать, сидя дома.