АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut: дизайн, технические характеристики, старт продаж

25 сентября АвтоВАЗ запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut. Первые автомобили сошли с главного конвейера в Тольятти. Это событие означает, что модель перешла от этапа презентаций, тестов и подготовки к реальному выпуску. Для АвтоВАЗа запуск Azimut — важный шаг: новинка должна укрепить позиции марки в востребованном сегменте кроссоверов и предложить покупателям современный автомобиль, адаптированный к российским условиям эксплуатации.

Фото: За Рулем

Платформа, дизайн и геометрия

Lada Azimut построен на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. Несмотря на родство с «Вестой», автомобиль получил множество собственных решений.

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщает, что для новинки было создано около 1000 оригинальных узлов и деталей. Среди них — кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехника и детали интерьера.

Дизайн полностью разработан стилистами АвтоВАЗа, которые переосмыслили фирменный «Икс-стиль». Внешность постарались сделать не только выразительной, но и функциональной: неокрашенный пластиковый обвес кузова защищает эмаль от повреждений. Кроме того, возможность передвижения по сложным дорогам заложена в саму конструкцию. Проходимость обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет в 208 мм.

Салон, эргономика и комфорт

К конструктивным и эргономическим плюсам новинки создатели относят высокую жёсткость кузова на кручение. Она влияет на управляемость и акустический комфорт.

Также модель получила новые системы впуска и выпуска, опоры силового агрегата с гидромеханическими элементами, боковые стёкла увеличенной толщины, улучшенную шумоизоляцию и мягкие материалы отделки.

Салон автомобиля стал просторнее на обоих рядах сидений. Пространство для ног на заднем ряду увеличилось на 35 мм, в плечах на первом ряду прибавилось почти 45 мм, на втором — более 30 мм. Пространство над головой водителя выросло более чем на 20 мм.

За повышенный комфорт отвечают бесключевой доступ, система дистанционного запуска двигателя, самозатемняющееся зеркало заднего вида, помощник водителя при спуске, а также амбиентная подсветка молдингов на панели приборов и обивках дверей. Предусмотрена настройка яркости и выбор из 10 цветов.

Испытания и безопасность

Опытные образцы Lada Azimut испытывали по новым технологиям. Из 370 машин часть была отправлена на дорожные испытания, в ходе которых было пройдено более 1,5 млн эквивалентных километров пробега. Общий объём испытаний составил 7220 проведённых тестов.

При отработке конструкции были задействованы новые мощности инженерного центра АвтоВАЗа: стенд для настройки двигателей под стандарт «Евро-6», роботизированные стенды проверки кузова и его механизмов на долговечность, а также новейший вибростенд, совмещённый с климатической камерой.

В процесс разработки модели вошли более 1000 цифровых краш-тестов и более 40 физических ударных испытаний по различным методикам в собственной лаборатории АвтоВАЗа. Это позволило подтвердить законодательные нормы безопасности, причём с хорошим запасом. Кроме того, Azimut успешно прошёл тесты по условиям, которые значительно превышают национальные требования, в частности боковой удар о столб.

В комплекс безопасности включены фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки и дополнительные боковые датчики удара. В кузове Lada Azimut повышено содержание сталей повышенной прочности — они составляют 60% от веса кузова. При этом 100% внешних деталей кузова выполнены из двустороннего оцинкованного стального проката.

Новые опции и системы

Конструкция Lada Azimut включила ряд опций и систем, которые впервые применяются в модельном ряду Lada. Среди них: обогрев передних боковых стёкол в дополнение к обогреву зеркал; панорамная крыша с люком; электрорегулировка водительского кресла; боковые шторки безопасности; камера кругового обзора; беспроводная зарядка для смартфона; новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова; двухзонный климат-контроль; электропривод двери багажника; электрический стояночный тормоз.

Двигатели и коробки передач

В гамме двигателей Lada Azimut — модернизированные атмосферные агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Они работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Эффективность на сложных покрытиях повышает система интеллектуального контроля тяги с возможностью ручного или автоматического выбора режима.

В перспективе автомобиль должен получить новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач. Как отмечают в АвтоВАЗе, новые двигатели повышают динамику автомобиля и комфорт при вождении.

Фото: За Рулем

Подвеска и ходовая часть

Передняя подвеска Lada Azimut представляет собой сочетание прежних удачных решений и новых нюансов, учитывающих увеличившуюся массу, более крупные колёса и запас под моторы повышенной мощности. В конструкции — усиленный подрамник и оригинальные рычаги подвески, колея автомобиля увеличена. Пружины и телескопические стойки настроены под баланс комфорта и управляемости. Оригинальные верхние опоры спроектированы с прицелом на комфорт при движении по неровным дорогам.

Новая конструкция рычагов задней подвески обеспечивает повышенную грузоподъёмность. Характеристики пружин и амортизаторов также изменены с учётом увеличения веса автомобиля и вместе с передними пружинами и телескопическими стойками должны обеспечивать высокие потребительские свойства на дорогах с разным качеством покрытия.

Ступичные узлы команда проекта полностью переработала: у Азимута стоят ступичные подшипники увеличенной размерности, что должно дать повышенный ресурс. Крепление колёс — на пяти болтах. В шлицевом соединении крепления шарнира равных угловых скоростей к передним ступицам увеличено количество шлицев, то есть несущая способность стала выше.

Позиционирование, продажи и перспективы

В пресс-службе АвтоВАЗа уверены, что новый кроссовер Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своём сегменте.

Среди конкурентных преимуществ автомобиля называют эмоциональный и технологичный дизайн, полную адаптацию к российским условиям, развитую дилерскую и сервисную сеть, доступную стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательную цену.

В продажу новинка поступит ближе к концу года — в четвёртом квартале. Цены пока неизвестны.

Заключение

Lada Azimut — это не просто очередная версия на базе Lada Vesta, а серьёзно переработанный кроссовер с большим количеством оригинальных деталей, расширенным оснащением и усиленной конструкцией. АвтоВАЗ делает ставку на практичность, адаптацию к российским дорогам, современные опции и безопасность.

Если заявленные характеристики подтвердятся в серийных автомобилях, модель может стать заметным игроком в своём сегменте. Главные вопросы на сегодня — итоговая цена и реальные впечатления покупателей после начала продаж.