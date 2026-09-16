"Даже знак не помог": два автомобиля столкнулись посреди МКАД
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«Даже знак не помог»: два автомобиля столкнулись посреди МКАД

Аварии в России
12 комментариев 12 комментариев
«Даже знак не помог»: два автомобиля столкнулись посреди МКАД

Инцидент произошел 15 сентября около полуночи на 62 километре МКАД. Авто сломалось в четвёртой полосе. Водитель вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки. Именно в этот момент в его машину врезался другой автомобиль. В данной аварии чудом никто не пострадал.

В Дептрансе напоминают, что остановка на полосе на МКАД крайне опасна. Если автомобиль неисправен, но может ехать, то лучше как можно скорее перестроиться к правому краю или съехать в безопасное место.

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12 Комментариев
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12 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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HoBomzh

Бля не открываеца!

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2
formatceft

Там эпично:
https://t.me/msk_dtp/23414

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3
slogic

Судя по тому, когда стоп-сигналы загораются, водила вообще на дорогу не смотрел!

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0
formatceft

Мужик прошаренный. Даже знак успел выставить. Ну почти…
И главное пидарасов сзади мониторит и реакция есть. Поэтому и жив остался.

161260.jpg
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1
Germanetz

В «Ну погоди» бегемот так городки выставлял.

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0
Bizon

еврика :о)
я понял, если знак не останавливает, то нужно
https://divecon.net/catalog/ustroystva-prinuditelnoy-ostanovki-avtotransporta/avtozagraditel-liana-6000/

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0
formatceft

Такой херни даже у наших ментов нет.

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0
Bizon

телефоны московские :о)

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0
formatceft

Ну так Bizon походу откаты за рекламу получает.
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Редактировалось 4 часов назад
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1
Bizon

:о)))))

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0
slogic

Бетонный блок нужен. А эта штука только хуже сделает. Авто станет неуправляемым.

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1
RedVodim

кроме аварийки, надо всё отключать, а то аварийка не воспринимается

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