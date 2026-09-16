«Даже знак не помог»: два автомобиля столкнулись посреди МКАД

Инцидент произошел 15 сентября около полуночи на 62 километре МКАД. Авто сломалось в четвёртой полосе. Водитель вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки. Именно в этот момент в его машину врезался другой автомобиль. В данной аварии чудом никто не пострадал.

В Дептрансе напоминают, что остановка на полосе на МКАД крайне опасна. Если автомобиль неисправен, но может ехать, то лучше как можно скорее перестроиться к правому краю или съехать в безопасное место.