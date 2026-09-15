В России из-за плохого бензина водители начали высверливать дыры в катализаторе
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В России из-за плохого бензина водители начали высверливать дыры в катализаторе

Автоновости
13 комментариев 13 комментариев

Когда двигатель начинает хуже тянуть, большинство водителей первым делом списывают это на низкое качество топлива. Кажется, что проблема временная и связана с очередной неудачной заправкой. Однако с ростом пробега ситуация только усугубляется: динамика разгона становится всё более вялой, и для поддержания привычного ритма движения водителю приходится буквально «вдавливать» педаль газа в пол.

В таких случаях истинная причина часто кроется не в бензине, а в катализаторе — важном элементе выхлопной системы, каналы которого со временем забиваются продуктами сгорания, мешая газам свободно покидать двигатель.

В России из-за плохого бензина водители начали высверливать дыры в катализаторе

Народный метод вместо дорогостоящего ремонта

Действительно, использование топлива с повышенным содержанием серы значительно ускоряет процесс деградации катализатора в современных автомобилях. Узнав стоимость новой детали, которая порой достигает сотен тысяч рублей, некоторые российские автовладельцы ищут более бюджетные пути решения проблемы.

Так на свет появилась идея механического вмешательства — простого высверливания отверстий в корпусе катализатора. Логика здесь проста и понятна: дополнительные прорези должны облегчить прохождение выхлопных газов через забитый элемент, а затраты на такую «операцию» минимальны по сравнению с покупкой оригинальной запчасти.

Сразу после проведения подобной процедуры автомобиль действительно начинает ехать немного бодрее. Это неудивительно, ведь сверление частично восстанавливает пропускную способность выхлопной системы, добавляя мотору немного мощности. Особенно это заметно, если двигатель долгое время работал в «задушенном» состоянии, и владелец уже успел привыкнуть к слабому разгону. Однако реальность такова, что таким способом удаётся вернуть лишь небольшую часть утраченной тяги, а в долгосрочной перспективе проблемы только усугубляются.

Чем опасна процедура

Главная опасность заключается не в самих отверстиях, а в повреждённом керамическом наполнении катализатора. После механической обработки внутри детали остаётся мелкая крошка, которую крайне сложно полностью удалить. Даже если крупные осколки убраны, значительная часть микрочастиц задерживается в труднодоступных полостях.

Более того, разрушение керамики из-за просверленных дыр продолжается ускоренными темпами. Эта токсичная пыль вместе с выхлопными газами затягивается обратно в двигатель. Попадая в цилиндры, она действует как абразив, царапает стенки и ускоряет износ механизмов. В итоге падает компрессия, увеличивается расход масла, и финальные расходы на ремонт могут многократно превысить стоимость нового катализатора.

Рисковать или нет?

Пробег в 120–150 тысяч километров часто становится поводом для беспокойства о состоянии каталитического нейтрализатора, однако это ещё не приговор. К этому моменту его содержимое действительно может начать разрушаться, а каналы забиваться, но это лишь вероятный сценарий. У двух машин с одинаковым пробегом состояние детали может кардинально различаться: на её ресурс напрямую влияют стиль вождения, условия эксплуатации и качество используемого топлива.

Прежде чем принимать радикальное решение, необходимо провести полноценную диагностику. Специалисты рекомендуют не рисковать и отдать предпочтение замене элемента на новый либо полному его удалению с последующей перепрошивкой, чтобы избежать непредсказуемых поломок в будущем.

-1
13 Комментариев
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13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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UELL

Можно ещё попробовать высверлить дыру в голове.

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3
Bizon

далана :о)
на 2102 нет каталика
что будешь делать, когда родная советская власть скажет тебе: НЕТ

ленин_скот.jpg
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2
goldberg

Удаляем каталики и нет проблем.

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0
MishaBob

потом еще перепрошивать надо. А прошивки как обычно кривые..

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0
d989417

Есть проблемы. Помимо масложора на некоторых двигателях и громкого выхлопа это еще и запах — авто становится вонючкой, и, что самое неприятное, нюхать это придется не только соседям по потоку, но и самому водителю практически на каждом перекрестке.
Лучше ремонтный поставить за 20-30 тыс.

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5
goldberg

На моем авто масложора нет, каталики 4 штуки удалены, прошивка евро2.
То, что воняет, пох………
Лучше вонь, чем капиталка из-за этих каталиков

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1
HoBomzh

запашок без каталика тот еще

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0
GDV nic

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

8.2. Системы питания и выпуска отработавших газов транспортного средства некомплектны и негерметичны.

9.10. В конструкцию колесного транспортного средства внесены изменения в нарушение требований, предусмотренных Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств

Редактировалось 6 часов назад
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0
Bizon

«запрещать много ума не надо» (це) GDV nic

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1
Ermolov K

Как я счастлив, что у меня дизельный автомобиль…

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0
formatceft

С каких пор на дизеля пепестали ставить каты с сажевиками?

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0
Ermolov K

Да хз я… Сейчас вроде ДТ нормального качества на подавляющем большинстве заправок. Пробег под 240 тыс, полёт нормальный. Ну масло классификации С3. Ну и «просраццо» даю иногда на трассе движку. Вроде сажевик не беспокоит.

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0
HoBomzh

пещерный век, питекантропы отдыхают

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0
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