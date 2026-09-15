В России из-за плохого бензина водители начали высверливать дыры в катализаторе

Когда двигатель начинает хуже тянуть, большинство водителей первым делом списывают это на низкое качество топлива. Кажется, что проблема временная и связана с очередной неудачной заправкой. Однако с ростом пробега ситуация только усугубляется: динамика разгона становится всё более вялой, и для поддержания привычного ритма движения водителю приходится буквально «вдавливать» педаль газа в пол.

В таких случаях истинная причина часто кроется не в бензине, а в катализаторе — важном элементе выхлопной системы, каналы которого со временем забиваются продуктами сгорания, мешая газам свободно покидать двигатель.

Народный метод вместо дорогостоящего ремонта

Действительно, использование топлива с повышенным содержанием серы значительно ускоряет процесс деградации катализатора в современных автомобилях. Узнав стоимость новой детали, которая порой достигает сотен тысяч рублей, некоторые российские автовладельцы ищут более бюджетные пути решения проблемы.

Так на свет появилась идея механического вмешательства — простого высверливания отверстий в корпусе катализатора. Логика здесь проста и понятна: дополнительные прорези должны облегчить прохождение выхлопных газов через забитый элемент, а затраты на такую «операцию» минимальны по сравнению с покупкой оригинальной запчасти.

Сразу после проведения подобной процедуры автомобиль действительно начинает ехать немного бодрее. Это неудивительно, ведь сверление частично восстанавливает пропускную способность выхлопной системы, добавляя мотору немного мощности. Особенно это заметно, если двигатель долгое время работал в «задушенном» состоянии, и владелец уже успел привыкнуть к слабому разгону. Однако реальность такова, что таким способом удаётся вернуть лишь небольшую часть утраченной тяги, а в долгосрочной перспективе проблемы только усугубляются.

Чем опасна процедура

Главная опасность заключается не в самих отверстиях, а в повреждённом керамическом наполнении катализатора. После механической обработки внутри детали остаётся мелкая крошка, которую крайне сложно полностью удалить. Даже если крупные осколки убраны, значительная часть микрочастиц задерживается в труднодоступных полостях.

Более того, разрушение керамики из-за просверленных дыр продолжается ускоренными темпами. Эта токсичная пыль вместе с выхлопными газами затягивается обратно в двигатель. Попадая в цилиндры, она действует как абразив, царапает стенки и ускоряет износ механизмов. В итоге падает компрессия, увеличивается расход масла, и финальные расходы на ремонт могут многократно превысить стоимость нового катализатора.

Рисковать или нет?

Пробег в 120–150 тысяч километров часто становится поводом для беспокойства о состоянии каталитического нейтрализатора, однако это ещё не приговор. К этому моменту его содержимое действительно может начать разрушаться, а каналы забиваться, но это лишь вероятный сценарий. У двух машин с одинаковым пробегом состояние детали может кардинально различаться: на её ресурс напрямую влияют стиль вождения, условия эксплуатации и качество используемого топлива.

Прежде чем принимать радикальное решение, необходимо провести полноценную диагностику. Специалисты рекомендуют не рисковать и отдать предпочтение замене элемента на новый либо полному его удалению с последующей перепрошивкой, чтобы избежать непредсказуемых поломок в будущем.