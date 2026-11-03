Вариант семейного автомобиля. Уже и непонятно, это реклама или сарказм.
Пьяных за рулём становится меньше, но жертв по-прежнему много: тревожная статистика 2026 года
За девять месяцев 2026 года на российских дорогах зафиксировали 7116 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих авариях...
отличный авто для рыбалки, от дома до озера напрямки ездить
И то уже не факт.
Да и тем более на этой хуете нельзя выезжать на дороги общего пользования.
так и я про это, если ездить-то там, где никого нет.
эт я понял. «не факт» — это о сомнении в современных буханках, что они не такие достойные сейчас как были в совке
это ни реклама, и ни сарказм
это Отчет на Верх, на Самый Верхний Верх: что мы сделали для повышения демографии.
— Что конкретно?
— Вот выпустили авто для многодетной семьи…
Причем авто не только возит многодетную семью. но и регулирует ее численность. Шобы значицо, не переходили
пределовкрасных линий.
— а это как?
— очень просто. Заведя 5-х детей, получил по льготе «буханку». И теперь вместо жены трахаешься с «буханой». Т.о. неограниченный рост народонаселения в отдельно взятой семье остановлен. ЧСХ, безо всяких абортов. Что гуманно.
сарказм стопудово… кто ж в здравом уме подпишется на отправку всей семьи на тот свет? передвигаясь на этом дерьмище. по цене от 1,5 лямов.
за 1,5 пока ещё можно авто крепкое прикупить
Какое? Ладу Весту?
Для семьи зажиточного крестьянина (фермера)