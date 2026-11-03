Вариант семейного автомобиля
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Вариант семейного автомобиля

Курьезы
8 комментариев 8 комментариев
Вариант семейного автомобиля

Вариант семейного автомобиля. Уже и непонятно, это реклама или сарказм.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Rubicon

отличный авто для рыбалки, от дома до озера напрямки ездить

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E_Lindros

И то уже не факт.
Да и тем более на этой хуете нельзя выезжать на дороги общего пользования.

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0
Rubicon

так и я про это, если ездить-то там, где никого нет.

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1
E_Lindros

эт я понял. «не факт» — это о сомнении в современных буханках, что они не такие достойные сейчас как были в совке

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Bizon

это ни реклама, и ни сарказм
это Отчет на Верх, на Самый Верхний Верх: что мы сделали для повышения демографии.
— Что конкретно?
— Вот выпустили авто для многодетной семьи…
Причем авто не только возит многодетную семью. но и регулирует ее численность. Шобы значицо, не переходили пределов красных линий.
— а это как?
— очень просто. Заведя 5-х детей, получил по льготе «буханку». И теперь вместо жены трахаешься с «буханой». Т.о. неограниченный рост народонаселения в отдельно взятой семье остановлен. ЧСХ, безо всяких абортов. Что гуманно.

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1
E_Lindros

сарказм стопудово… кто ж в здравом уме подпишется на отправку всей семьи на тот свет? передвигаясь на этом дерьмище. по цене от 1,5 лямов.
за 1,5 пока ещё можно авто крепкое прикупить

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Shpingolet

за 1,5 пока ещё можно авто крепкое прикупить

Какое? Ладу Весту?

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Vlad976

Для семьи зажиточного крестьянина (фермера)

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