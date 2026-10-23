Эксперт предупреждает, что современные автомобили могут «прослушивать» разговоры водителя и пассажиров

Член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин предупреждает: иностранные «умные» автомобили могут создавать реальный риск утечки служебной информации для силовиков, военных и сотрудников оборонных предприятий. По его словам, конфиденциальные разговоры нередко ведутся именно в машинах, а современные транспортные средства «по количеству электроники и датчиков превосходят иной военный дрон». В числе таких устройств — камеры кругового обзора, микрофоны, радары, системы распознавания лиц, а также голосовой ассистент, который «всегда слушает». Иными словами, автомобиль превратился в мощный сенсорный комплекс, способный фиксировать и обрабатывать огромные объёмы информации.

Следует подчеркнуть: конкретных доказательств того, что какие-то конкретные бренды работают на иностранную разведку, на данный момент нет. Однако в своих опасениях Гагин опирается на вполне объективные факты. Современные автомобили действительно собирают и хранят множество данных: GPS-координаты, маршруты передвижения, историю голосовых команд, сведения из подключённых приложений и показания датчиков. Эти данные могут передаваться за пределы автомобиля, и производители зачастую прямо описывают такую передачу в документации.

Как производители описывают передачу данных

Примером может служить Toyota: компания указывает, что отдельные модели записывают изображение дорожной обстановки с камер и отправляют его на сервер производителя. Передача третьим сторонам возможна, среди прочего, для развития сервисов или по запросу государственных органов.

Это означает, что даже без злого умысла автомобиль становится частью глобальной информационной инфраструктуры, где данные могут быть доступны не только владельцу. И если для обычного водителя это в первую очередь вопрос приватности, то для людей с доступом к секретной информации — вопрос безопасности.

Дополнительные риски для владельцев китайских автомобилей

Законы КНР требуют от граждан и организаций содействовать органам государственной безопасности при выполнении ими законных задач. Это создаёт правовую основу, при которой данные, собранные автомобилем, теоретически могут быть переданы спецслужбам по запросу.

Разумеется, речь не идёт об автоматической слежке за каждым владельцем, но сама возможность такого сценария уже заслуживает внимания, особенно когда речь идёт о конфиденциальной информации.

Силовики и закрытая информация

Гагин добавляет: «Что интересно, силовики, люди, которые по долгу службы должны быть в авангарде информационной безопасности, покупают именно такие машины. Да, понятно, ими движет прагматизм: дешевле, комфортнее, современнее. Но со стороны это выглядит, мягко выражаясь, забавно: человек в погонах или без оных, но тоже имеющий доступ к закрытой информации, обсуждает в „умной“ китайской машине оперативные планы, использование технических новинок, и так далее и тому подобное, а где-то в дата-центре грустно мигает сервер, записывая этот разговор».

В этой реплике подчёркивается противоречие между практическими соображениями при выборе автомобиля и требованиями информационной безопасности, которые должны соблюдаться теми, кто имеет доступ к чувствительным сведениям.

Рекомендации по снижению рисков

Пока называть каждую иномарку «жучком» нет оснований: большинство автомобилей собирают данные для улучшения сервисов, а не для слежки. Но зерно истины в предупреждении эксперта есть — современное авто действительно стало подключённым к сети компьютером, который собирает данные о владельце.

В связи с этим не лишним будет соблюдать базовые меры предосторожности. Перед продажей автомобиля стоит убедиться, что вы удалили свои аккаунты и профиль из мультимедийной системы.

Также полезно проверить, какие разрешения были предоставлены голосовому помощнику и установленным приложениям, и по возможности ограничить доступ к микрофону и камерам. Эти простые действия не устраняют все риски, но заметно снижают вероятность нежелательной утечки информации.