Эксперт предупреждает, что современные автомобили могут "прослушивать" разговоры водителя и пассажиров
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Эксперт предупреждает, что современные автомобили могут «прослушивать» разговоры водителя и пассажиров

Автоновости
16 комментариев 16 комментариев

Член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин предупреждает: иностранные «умные» автомобили могут создавать реальный риск утечки служебной информации для силовиков, военных и сотрудников оборонных предприятий. По его словам, конфиденциальные разговоры нередко ведутся именно в машинах, а современные транспортные средства «по количеству электроники и датчиков превосходят иной военный дрон». В числе таких устройств — камеры кругового обзора, микрофоны, радары, системы распознавания лиц, а также голосовой ассистент, который «всегда слушает». Иными словами, автомобиль превратился в мощный сенсорный комплекс, способный фиксировать и обрабатывать огромные объёмы информации.

Эксперт предупреждает, что современные автомобили могут &#171;прослушивать&#187; разговоры водителя и пассажиров

Следует подчеркнуть: конкретных доказательств того, что какие-то конкретные бренды работают на иностранную разведку, на данный момент нет. Однако в своих опасениях Гагин опирается на вполне объективные факты. Современные автомобили действительно собирают и хранят множество данных: GPS-координаты, маршруты передвижения, историю голосовых команд, сведения из подключённых приложений и показания датчиков. Эти данные могут передаваться за пределы автомобиля, и производители зачастую прямо описывают такую передачу в документации.

Как производители описывают передачу данных

Примером может служить Toyota: компания указывает, что отдельные модели записывают изображение дорожной обстановки с камер и отправляют его на сервер производителя. Передача третьим сторонам возможна, среди прочего, для развития сервисов или по запросу государственных органов.

Это означает, что даже без злого умысла автомобиль становится частью глобальной информационной инфраструктуры, где данные могут быть доступны не только владельцу. И если для обычного водителя это в первую очередь вопрос приватности, то для людей с доступом к секретной информации — вопрос безопасности.

Дополнительные риски для владельцев китайских автомобилей

Законы КНР требуют от граждан и организаций содействовать органам государственной безопасности при выполнении ими законных задач. Это создаёт правовую основу, при которой данные, собранные автомобилем, теоретически могут быть переданы спецслужбам по запросу.

Разумеется, речь не идёт об автоматической слежке за каждым владельцем, но сама возможность такого сценария уже заслуживает внимания, особенно когда речь идёт о конфиденциальной информации.

Силовики и закрытая информация

Гагин добавляет: «Что интересно, силовики, люди, которые по долгу службы должны быть в авангарде информационной безопасности, покупают именно такие машины. Да, понятно, ими движет прагматизм: дешевле, комфортнее, современнее. Но со стороны это выглядит, мягко выражаясь, забавно: человек в погонах или без оных, но тоже имеющий доступ к закрытой информации, обсуждает в „умной“ китайской машине оперативные планы, использование технических новинок, и так далее и тому подобное, а где-то в дата-центре грустно мигает сервер, записывая этот разговор».

В этой реплике подчёркивается противоречие между практическими соображениями при выборе автомобиля и требованиями информационной безопасности, которые должны соблюдаться теми, кто имеет доступ к чувствительным сведениям.

Рекомендации по снижению рисков

Пока называть каждую иномарку «жучком» нет оснований: большинство автомобилей собирают данные для улучшения сервисов, а не для слежки. Но зерно истины в предупреждении эксперта есть — современное авто действительно стало подключённым к сети компьютером, который собирает данные о владельце.

В связи с этим не лишним будет соблюдать базовые меры предосторожности. Перед продажей автомобиля стоит убедиться, что вы удалили свои аккаунты и профиль из мультимедийной системы.

Также полезно проверить, какие разрешения были предоставлены голосовому помощнику и установленным приложениям, и по возможности ограничить доступ к микрофону и камерам. Эти простые действия не устраняют все риски, но заметно снижают вероятность нежелательной утечки информации.

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16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

шапочка из фольги поможет?

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3
MoJloTkoM no roJloBe

Хз.мне вот эта кружка помогает,теперь никто на работе не зё6ывает всякой xyйней и вообще стараются лишний раз не подходить…

1000010079.jpg
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3
E_Lindros

😀 😀 😀 надпись «туберкулёзный диспансер» еще круче работает, не то что не подходят, а ещё и дистанцию держат от 5 метров

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2
MoJloTkoM no roJloBe

Ну хз,к е6анутым лезть,такое себе…))

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1
Airmouse

А унитазы могут передавать такие данные))

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0
Corvair

У меня есть машина без единого полупроводника, называется старый УАЗ, электроника там появляется, только если взять с собой свой Personal Surveillance Device.

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3
PSV

Вот на такие и надо пересадить так называемых силовиков.

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1
Rubicon

врёшь! диоды в генераторе есть!

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0
cs

и не только диоды ! сам регулятор сплошь электронный !

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0
Corvair

Недавно был инцидент с финскими войсками, которые из-за нехватки штатного транспорта использовали прокатные(!) машины, естественно, китайские, в одном из своих учений, в итоге «утекла» военная тайна 🙂

Редактировалось 19 часов назад
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1
Bizon

нащот военной тайны и «пуговки на дороге» :о)
помню был скандалец, чем закочнился — я хз.
хотя собакина и его цифровой департамент надо было расстрелять.

тема такая, кто помнит: ковид, тюрьма карантин, чтобы ездить туда-сюда и никого не заразить :о))
надо было указать,
кто ты есть такой
откуда и куда следуешь
цель поездки
ГРЗ авто

узнаете «подходец» :о)
да,это наш родной израильский «моссад», готовит покушение на аятоллу Хомейни

всякие там «джеймсы бонды» замычали…му…му
сообщили ли — я хз.
в любом случае засветились

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1
goldberg

Плевать. На современных каках не езжу.

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0
d989417

Главное чтобы ЭРЫ-ГЛОНАСС не было — она-то товарищу майору стучит, а не иностранной разведке.

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2
goldberg

Этой каки в машине тоже нет.

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-1
Bizon

всегда хотел, но боялся :о)
спросить: а если я перегрызу проводку глонасс, то ЕБУ меня заблокирует или нет?

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1
Airmouse

Весь текст как то настораживает), особенно «то ебу меня»

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1
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