Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля
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Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля

Автоновости

Исследователи из Университета Флориды обнаружили необычную уязвимость, которая затрагивает системы оценки расстояния в беспилотных автомобилях, дронах и наземных роботах. Как сообщает Earth.com, проблему могут вызывать самые обычные повторяющиеся изображения. Речь идет не о сложном взломе и не о редком сбое, а о визуальных структурах, которые постоянно встречаются в городской среде: оградах, решетках, плитке, фасадных элементах и других регулярно повторяющихся деталях. Именно они способны нарушить работу стереокамер и привести к ошибочному определению глубины.

Как простой узор может обмануть систему беспилотного автомобиля
Фото из открытых источников

Как стереокамеры вычисляют расстояние

Стереокамеры работают по принципу, отчасти напоминающему человеческое зрение. Два расположенных рядом устройства снимают одну и ту же сцену с немного разных ракурсов. Затем система сопоставляет полученные изображения, находит соответствующие друг другу точки и по их смещению рассчитывает расстояние до объектов.

Если сцена содержит уникальные, хорошо различимые детали, такой механизм работает достаточно надежно. Однако, когда в кадре оказывается множество одинаковых элементов, задача резко усложняется: алгоритму становится трудно понять, какая именно деталь на одном изображении соответствует конкретной детали на другом.

Почему повторяющиеся узоры сбивают алгоритм

Особую опасность представляют повторяющиеся узоры — например, элементы ограды, решетки или шахматный порядок. В таких условиях система может принять одну полосу за другую и построить неверную карту глубины. Ключевая проблема заключается в том, что ошибка не всегда сопровождается низкой уверенностью.

Напротив, алгоритм может сохранять высокую степень уверенности в своем расчете, хотя фактически расстояние определено неправильно. Это делает сбой особенно коварным: система не просто ошибается, но и считает свой результат надежным.

Проблема затрагивает и классические методы, и ИИ

Исследователи выяснили, что подобная уязвимость характерна как для классических методов обработки данных, так и для современных моделей искусственного интеллекта. При этом источник проблемы необязательно должен быть создан намеренно.

Повторяющиеся структуры постоянно встречаются в обычной городской среде, поэтому речь идет не только о теоретической или злонамеренной атаке. Это системная особенность восприятия, которая может проявляться в повседневных условиях и влиять на безопасность автономного транспорта.

Эксперимент с «шахматкой» на автомобиле

В ходе одного из экспериментов ученые спроецировали на заднюю часть автомобиля рисунок, напоминающий шахматную доску. В результате система восприятия определила отдельный участок впереди идущей машины как расположенный ближе, чем он находился в действительности.

По словам доцента Университета Флориды Сары Рампацци, неверная оценка глубины у дрона или наземного робота может привести к резкому изменению траектории либо столкновению. Для автономных систем такая ошибка особенно критична, поскольку от точности определения расстояния напрямую зависят торможение, объезд препятствий и планирование маршрута.

Возможные последствия для автономного транспорта

Если беспилотный автомобиль, дрон или робот неправильно оценивает дистанцию до объекта, последствия могут быть самыми разными: от неожиданного маневра до аварийной ситуации. При этом высокая уверенность алгоритма в ошибочном результате затрудняет своевременное обнаружение проблемы.

Именно поэтому исследователи подчеркивают важность тестирования систем восприятия не только в идеальных виртуальных условиях, но и в реальной среде, где встречаются повторяющиеся визуальные структуры. Надежность автономной техники зависит от того, насколько хорошо она умеет распознавать такие ловушки.

Защита для классических алгоритмов

Для классических алгоритмов специалисты создали программную защиту. Она выявляет повторяющиеся структуры и не позволяет системе закрепить ошибочную оценку расстояния. Иными словами, алгоритм получает дополнительную проверку, которая помогает ему не доверять сомнительному сопоставлению и не строить на его основе неверную глубину. Такой подход позволяет повысить устойчивость стереозрения без полного отказа от уже используемых методов обработки данных.

Корректировка моделей искусственного интеллекта

В случае с искусственным интеллектом исследователи пошли другим путем: они изменили сами модели, чтобы те иначе обрабатывали подобные изображения. Это важно, поскольку для нейросетевых систем недостаточно просто добавить внешний фильтр — необходимо добиться, чтобы модель учитывала особенности повторяющихся узоров на уровне внутренней логики.

Таким образом, решение проблемы требует комплексного подхода: отдельно для классических алгоритмов и отдельно для ИИ-моделей.

Проверка на реальном автомобиле и выводы

Эффективность предложенных решений проверили не только в виртуальной среде, но и на настоящем автомобиле с датчиками. Испытания проходили на специализированном полигоне Университета Флориды для автономного транспорта. Это подтверждает, что найденная уязвимость имеет практическое значение, а предложенные методы защиты могут применяться в реальных системах.

Главный вывод исследования состоит в том, что даже простой повторяющийся узор способен обмануть сложную систему восприятия. Поэтому разработчикам автономного транспорта необходимо учитывать такие сценарии и делать алгоритмы более устойчивыми к визуальным ловушкам городской среды.

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